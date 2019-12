HSG Hiesfeld/Aldenrade mit Licht und Schatten

Nach zuletzt acht Niederlagen in Folge durften sich die Oberliga-Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade im Heimspiel gegen die Zweitvertretung der HSG Neuss/Düsseldorf über zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf freuen. Nachdem die HSG bereits in der letzten Woche beim Tabellenführer HC Wölfe Nordrhein eine gute Figur gemacht hatte und am Ende mit nur einem Treffer unterlag, knüpfte die Mannschaft von Trainer Harry Morhoff an die gute Leistung an und gewann verdient mit 32:23 (14:12) gegen das Tabellenschlusslicht.

Zu Beginn der Begegnung war die Anspannung beider Teams deutlich zu spüren. Zwar gingen die Hausherren schnell in Führung, schafften es jedoch erst nach knapp zwanzig Minuten, sich das erste Mal mit drei Toren abzusetzen. Insbesondere der stark spielende Kevin Kirchner brachte seine Mannschaft in der frühen Phase auf Kurs und war mit seinen neun Toren nicht nur vorne gefährlich, sondern leistete zudem starke Abwehrarbeit.

Die Hausherren übernahmen mehr und mehr die Kontrolle über die Partie, schafften es jedoch nicht, die Führung weiter auszubauen. Besonders bitter kam es dann kurz vor der Halbzeit, als sich Abwehrchef Uwe Möller beim Stand von 14:11 bei einem Zusammenprall im eigenen Kreis verletzte und mit einem blauen Auge vom Feld und sich die zweite Hälfte von der Bank aus angucken musste.

Fehler im Spielaufbau

Doch auch in Durchgang zwei erwischten die Gastgeber zunächst den besseren Start und stellten nach knapp vierzig Minuten auf 19:14. Im Anschluss jedoch passierte das, was die HSG in dieser Saison schon den einen oder anderen Punkt kostete. Fehler im Spielaufbau und nicht genutzte Chancen ließen den Gegner innerhalb von fünf Minuten auf 19:18 verkürzen. Trotz der kurzen Schwächephase schaffte es die HSG, sich nach einer kurzen Auszeit zu fangen, und übernahm in der Schlussphase erneut die Kontrolle über die Partie. Kreisläufer Nedim Pobric sowie Kevin Kirchner kamen immer wieder zu einfachen Toren und wurden ein ums andere Mal von Niko Möhle gekonnt in Szene gesetzt. Auch Rechtsaußen Florian Jüngling zeigte eine starke Partie und verwandelte aus zum Teil unmöglichen Winkeln.

Am Ende gewann die HSG Hiesfeld/Aldenrade nach einer langen Durststrecke zwar nicht problemlos, aber dennoch verdient gegen den vermeintlich schwächsten Gegner der Liga. Für Coach Morhoff zwar kein restlos überzeugender, aber umso wichtigerer Sieg: „Ich habe ein bisschen Licht, aber auch wieder Schatten gesehen. Wir haben über weite Strecken eine gute Partie gezeigt, aber uns das Leben zwischendurch wieder selbst schwer gemacht. In erster Linie freuen wir uns aber über zwei ganz wichtige Punkte.“

In der nächsten Woche wartet auf Morhoff und Co. mit dem Tabellensechsten SG Langenfeld II eine deutlich schwierigere Aufgabe. „Ich möchte Neuss/Düsseldorf nicht schlechtreden, aber wenn du in der Liga bestehen willst, dann musst du so ein Spiel gewinnen. Jetzt gilt es, die Leistung gegen Langenfeld abrufen zu können und auch gegen einen deutlich stärkeren Gegner abzuliefern“, erklärt der Übungsleiter.

HSG: Hillig, Schnier, Berner (1), Homscheid (2), Strehl (1), Blum (3), Pobric (8), Möhle, Möller, Jüngling (3), Terhorst (4), Marijanovic (1), Kirchner (9), Ebbing.