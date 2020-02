HSG Hiesfeld/Aldenrade II mit Licht und Schatten

Licht und Schatten präsentierte die zweite Damenmannschaft der HSG Hiesfeld/Aldenrade in der Handball-Landesliga bei der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen. Zur Halbzeit lag der Spitzenreiter mit 12:16 zurück, drehte mit einer starken zweiten Halbzeit die Partie aber noch und ging schließlich mit einem deutlichen 30:24-Erfolg vom Feld.

Die Mannschaft von Trainer Guido Lai erwischte einen schwachen Start und lag bereits nach knapp zweieinhalb Minuten 0:3 zurück. Erst danach kamen die Gäste besser ins Spiel, glichen zum 5:5 aus und hielten die Begegnung bis zum 11:10 (22.) offen. Bis zur Pause erspielte sich die gastgebende HSG aber wieder einen deutlicheren Vorsprung. Vor allem, weil die Abwehr der HSG Hiesfeld/Aldenrade kaum Zugriff bekam und das Lai-Team sich viele technische Fehler erlaubte.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Hiesfeld/Aldenrade aber heran, schaffte nach 37 Minuten den 18:18-Gleichstand und ging in der 43. Minute zum ersten Mal in Führung – 21:20. Großen Anteil am Erfolg hatte Nicole Schulte-Euler, die insgesamt zwölf Tore erzielte und dabei alle sieben Siebenmeter für ihr Team verwandelte. Vorentscheidend waren drei Treffer der Gäste in Folge zwischen der 46. und 50. Minute zum 25:21. Danach war der Sieg nicht mehr ernsthaft gefährdet.

Nächstes Spiel gegen Uedem

„Es ist noch mal gut gegangen, aber gegen stärkere Gegner darf uns so ein Spiel nicht passieren“, meinte Trainer Guido Lai, der sich über die Unterstützung von Inga Schwengers freute. Ob seine Worte fruchten, wird sich schon im nächsten Spiel gegen den Tabellenvierten Uedem zeigen.

HSG II: Bilek, Lai (1), Köster (1), Tenten (3), Gülicher (1), Schulte-Euler (12/7), Limprecht, Schwengers (2), Völlings (4), Brock (3), Golley, Herms (3).

Einen deutlichen 23:13 (11:6)-Erfolg fuhr der MTV Rheinwacht Dinslaken beim punktlosen Schlusslicht TuS Xanten ein und schaffte damit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Als Viertletzter liegt das Team von Sascha Zwanzig-Zeh noch einen Punkt hinter dem ersten rettenden Platz. Von Beginn an sorgte der MTV für klare Verhältnisse, führte in der 16. Minute bereits mit 7:1 und hatte damit schon den Grundstein zum Sieg gelegt.

Spitzenteam kommt zum MTV

„Wir waren nie in Gefahr“, resümierte der Trainer, zumal die Kräfte der Xantener Mannschaft mit zunehmender Spielzeit immer mehr schwanden. Als nächstes wartet mit dem Tabellenzweiten HG Kaarst/Büttgen allerdings eine ungleich schwerere Aufgabe auf die Dinslakenerinnen.

MTV: Lüttich, Körner (1), Tshimanga-Dilangu, Barton (2/1), Cichaszek (2/1), Czeslik (6/4), Stramka, Zeh (3/2), Basfeld, Spiecker, Gerau (2), Plett (2), Beuke (5).