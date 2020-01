Dinslaken. Der HSG Hiesfeld/Aldenrade soll in Haan endlich auch ein Sieg in der Fremde gelingen. Personell sieht es für Trainer Mohrhoff gut aus.

HSG Hiesfeld/Aldenrade: Erste Auswärtszähler gefordert

Die Auswärtsfahrten der HSG Hiesfeld/Aldenrade waren im bisherigen Saisonverlauf nicht gerade von Erfolg gekrönt. Sechsmal ist die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff in der Handball-Oberliga bereits in fremder Halle angetreten – und fuhr jedesmal wieder mit leeren Händen nach Hause. Am Samstag um 19.30 Uhr bietet sich aber die nächste Gelegenheit für die HSG auf die ersten Auswärtszähler, denn dann treten die Handballer bei der DJK Unitas Haan an.

Die Gastgeber hinken den eigenen Erwartungen in dieser Spielzeit bislang deutlich hinterher und stehen mit 12:12-Punkten auf dem siebten Platz in der Tabelle. Hatte man sich in der Vorsaison noch ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem späteren Aufsteiger HG Remscheid geliefert, so müssen sich die Haaner in dieser Spielzeit erst einmal wieder finden. Für die negative Entwicklung bei der Unitas hat auch HSG-Coach Harry Mohrhoff keine richtige Erklärung: „Man bekommt aus Haan nur sehr wenig mit. Ich weiß nicht, woran es da in dieser Saison hapert.“

Diskussionen um Harz

Diskussionen gab es bei der DJK lange Zeit mit der Stadt wegen der Nutzung des beliebten Haftmittels („Harz“), welches bei den Heimspielen an der Adlerstraße eingesetzt wird. Doch dies scheint längst erledigt zu sein, wenn der aktuellen Liste des Handball-Verbandes-Niederrhein zu glauben ist. Dort steht, dass Haftmittel in der Haaner Halle benutzt werden darf und davon gehen Mohrhoff und seine Schützlinge auch aus. „Wir haben“, so der Trainer, „keine andere Information bekommen und uns auch dementsprechend auf die Partie vorbereitet.“

Für die HSG-Handballer sind die kommenden Wochen richtungsweisend, denn im Kampf um den Klassenerhalt sind besonders die letzten vier Mannschaften im Tableau eng beieinander. Um die aktuelle Lage weiß Mohrhoff und gibt deshalb auch ein klares Ziel aus: „Es ist an der Zeit, dass wir in fremden Hallen nicht weiter Punktelieferant sind, sondern auch Zähler holen. Wir fahren nach Haan, um dort zu gewinnen und uns eine gute Ausgangsposition für das Spiel in der kommenden Woche in Aufderhöhe zu holen.“

Personell kann Mohrhoff bei der Mission „erster Auswärtssieg“ aus dem Vollen schöpfen.