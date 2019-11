Horstkamps Rückkehr macht Friedrichsfeld neue Hoffnung

Anfang September lief Mittelfeldspieler Marco Horstkamp zuletzt für die Bezirksliga-Fußballer der SV 08/29 Friedrichsfeld auf, dann setzte ihn eine hartnäckige Verletzung außer Gefecht. Für die Heimbegegnung am Sonntag (15.15 Uhr) gegen den SV Emmerich-Vrasselt steht der 25-Jährige nun wieder zur Verfügung, eine Option für die erste Elf ist er laut seinem Trainer Dirk Lotz aber noch nicht.

Dennoch macht der Coach deutlich, wie wichtig Horstkamp für die Mannschaft ist: „Marco hat gefehlt, das hat man deutlich gemerkt. Ich freue mich, dass er jetzt so langsam wieder dabei ist.“

Die Gastgeber haben zuletzt in der Tabelle reichlich an Boden verloren und rangieren mittlerweile mit zwei Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang auf dem 14. Platz. Den Ernst der Lage hat auch Dirk Lotz erkannt. Der Übungsleiter sieht aber Licht am Ende des Tunnels: „Wir müssen jetzt endlich mal wieder gewinnen, das können wir zu Hause eigentlich ganz gut. Dann kommen nach und nach auch die nächsten Spieler zurück in den Kader, und dann werden wir auch wieder klettern in der Tabelle.“

Als Mutmacher gilt aber nicht nur Rückkehrer Horstkamp, sondern auch der 5:0-Erfolg aus dem Pokalspiel: „Den Schwung müssen wir jetzt mitnehmen und gegen Vrasselt gut aufspielen.“

Quartett kehrt bei 09 zurück

Die Kicker des SuS 09 Dinslaken müssen am Sonntag (14.30 Uhr) auf der Bezirkssportanlage am Fischerbusch im Lokalderby gegen die DJK Vierlinden ran. In der Vorwoche stürzten die 09er den Tabellenführer TuS Viktoria Buchholz mit einem 2:1-Erfolg und gehen dementsprechend selbstbewusst auch in die Partie gegen Vierlinden. Aber nicht nur die vergangenen Wochen machen Mut beim SuS, sondern auch die personelle Situation. Mit Sebastian Pfeiffer, Kristian Sljivic, Jan Bongartz und Marcel Erhardt kehren gleich vier wichtige Spieler zurück in den Kader der Dinslakener. Tobias Spiegel hingegen verweilt im Urlaub und kann gegen die DJK nicht mitwirken.

Bei den Gästen aus dem Duisburger Norden gilt es besonders auf die Brüder Benjamin und Nikola Koncic zu achten. Die Zwillinge sind weit über die Stadtgrenze hinaus für ihre spielerische Qualität und Torgefährlichkeit bekannt und stellten schon so manche Defensive vor große Aufgaben. „Wir haben uns da ein paar Dinge überlegt“, wollte sich Trainer Julian Schubert noch bedeckt lassen im Hinblick auf die Vierlindener Offensive. Für das Spiel am Sonntag hofft Schubert aber vor allem wieder auf den Kampfgeist seiner Elf: „Das wird ein kampfbetontes Spiel auf der Lohberger Asche. Vierlinden ist schon eine ordentliche Aufgabe, und da müssen wir wieder die Leistung aus der Vorwoche bringen.“