In dem Moment, als das Spektakel seinen Höhepunkt fand, musste Stefan Kratzer unfreiwillig den Sündenbock geben. Gerade hatte Kevin Krystofiak per Handelfmeter gegen den FSV Duisburg den schier für unmöglich gehaltenen 3:2-Siegtreffer für die Landesliga-Fußballer des TV Jahn Hiesfeld erzielt und seine Mitspieler samt Trainern, Betreuern und Zuschauern nach 89 Minuten geradezu in Ekstase versetzt. Von der Ersatzbank stürmten die Reservisten den Platz, um das Happy End zu feiern, und erst als sich die Szenerie ein wenig beruhigt hatte, spazierte Schiedsrichter Lukas Dyck auf „Stoffel“ Kratzer zu. „Ich muss einem von euch die gelbe Karte geben“, erklärte der Unparteiische dem verdutzten Betreuer am Spielfeldrand, „und Sie stehen gerade hier“. Hinterher konnte der stellvertretende „Übeltäter“ drüber schmunzeln: Als souveräner Spitzenreiter lässt sich auch eine offizielle Verwarnung wegen übermäßigen Jubels leicht verkraften.

Es war eins dieser Spiele, die eine ganze Saison prägen können. Aus dem sich die Protagonisten das Selbstbewusstsein ziehen für den weiteren Weg, der möglicherweise ein Jahr nach dem frustrierenden Abstieg schnurstracks wieder zurück in die Oberliga führt. Dabei lagen die „Veilchen“ zur Halbzeit am Boden, beeindruckend zerlegt von einem Verfolger, der bereits am ersten Spieltag das richtige Rezept hatte, um den TV Jahn mit 2:0 zu bezwingen. Bei der Revanche auf dem Kunstrasen an der Dorfstraße führte der FSV schon in der 21. Minute wieder mit 2:0. Und er dominierte das Geschehen dermaßen deutlich, dass selbst Gerd Ott geneigt war, nach 45 Minuten die Waffen zu strecken: „Das war das erste Mal, dass Trainer und Mannschaft sich selbst unter Druck gesetzt haben“, unkte Hiesfelds Sportlicher Leiter in der Pause, „vielleicht war es einfach zu viel“.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Trainer Marcus Behnert nannte das, was er über die Hälfte der Spielzeit gesehen hatte, „brutal enttäuschend. Die erste Halbzeit ging klar an den FSV, die haben uns überrannt, waren aggressiver, williger.“ Bei manchem kamen Erinnerungen auf an eine Partie in dieser Saison, deren Anfang ähnlich eindrucksvoll in die Hose ging: Am 13. Oktober lag Behnerts Elf beim SC Düsseldorf-West mit Glück zur Pause nur mit 0:3 zurück und erkämpfte sich schließlich doch noch ein 3:3.

„Es ist immer eine Sache des Kopfes, der Einstellung“, analysiert der Coach regelmäßig mantraartig und sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt. „Wir haben den Glauben nie verloren“, freute er sich über den Einsatz in der zweiten Spielhälfte gegen Duisburg. Die Zähigkeit, mit der sich die Gastgeber in Unterzahl nach Dennis Wicherts Feldverweis (38.) gegen die Niederlage stemmten, zahlte sich aus, auch wenn es lange dauerte, bis Gefahr im gegnerischen Strafraum aufkam. Dann aber gab Tim Falkenreck mit seinem 1:2 eine Viertelstunde vor Abpfiff das Startsignal, mit ungemeiner Effizienz gelang schließlich die Wende.

Zu Hause nur Siege

Natürlich spielte auch der Gegner den „Veilchen“ mit seiner Passivität in die Karten: „Wir haben in der Kabine angesprochen, dass der FSV das Tempo aus der ersten Halbzeit nicht halten kann. Aber die haben ja gar nix mehr getan“, staunte Behnert. Ihm war’s recht, auch wenn er behauptet: „Uns ging es in erster Linie gar nicht um irgendwelche Punkte. Aber wir haben bisher alle Heimspiele gewonnen, und unsere Bastion sollte keiner angreifen können.“

Die Mission, den Nimbus der Unschlagbarkeit auf eigener Anlage zu behalten, ist gelungen. Acht Punkte Abstand zur Konkurrenz sind der Lohn für den Spitzenreiter, der sich nach dem Spiel am kommenden Samstag bei Blau-Weiß Mintard in die Winterpause verabschiedet. Aber Marcus Behnert wäre nicht Marcus Behnert, wenn er nicht auch im Angesicht dieses komfortablen Polsters mahnen würde: „Jetzt ist die Kunst, im Kopf klar zu bleiben. Der Vorsprung kann zur Nachlässigkeit führen.“ Die will der Trainer vermeiden. Unbedingt. Dann kann auch der Rest der Rückserie zum Happy End führen.