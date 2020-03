„Ich bin da kein Fachmann, aber so eine Entscheidung trifft der Verband ja nicht willkürlich“, sagt Marcus Behnert, Trainer des TV Jahn Hiesfeld. „Stoppen kann man den Virus ja anscheinend nicht mal eben so, deshalb muss man die Ausbreitung verlangsamen.“ Und da stellt sich nicht nur für Behnert eine wichtige Frage: Wie soll es nach der Aussetzung des Spielbetriebes im Fußball-Verband Niederrhein bis zum 19. April mit dem Training weitergehen?

„Wir setzen vorerst auch mit dem Training aus. Das ist für mich die logische Konsequenz aus der Maßnahme“, so der Coach des Landesliga-Spitzenreiters. „Aber möglicherweise sieht das nicht jeder so. Deshalb muss das meiner Meinung nach seitens des Verbandes geregelt werden. Denn es kann ja nicht sein, dass die einen voll durchtrainieren und falls es in vier Wochen wieder losgeht, dann topfit sind, und die anderen nach vier Wochen zumindest in Sachen Mannschaftstraining mit dem Ball fast bei null anfangen und für ihre Vernunft bestraft werden. Das wäre schon Wettbewerbsverzerrung.“ Eine Sperrung der Sportanlagen wäre eine Möglichkeit, müsste allerdings seitens der Städte oder Kommunen veranlasst werden.

Die nächste große Frage betrifft natürlich die Fortführung des Spielbetriebs. „Eigentlich kann es ja dann nur mit zwei Spielen pro Woche weitergehen, auch wenn das ein echter Abnutzungskampf wäre“, so Behnert. „Die Saison nach hinten zu verlängern, ist in meinen Augen nicht möglich, da viele Spieler direkt nach dem Saisonende ihren Urlaub geplant haben und es Anfang Juli ja schon wieder mit der Vorbereitung losgehen soll. Natürlich weiß ich auch nicht, ob man zu dem Zeitpunkt überhaupt noch in den Urlaub fahren kann“, so Marcus Behnert. „Aber trotzdem finde ich, dass die Dinge, die den Fußball betreffen, nun schnell für alle geklärt werden müssen.“