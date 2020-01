Hiesfeld-Coach Behnert sieht gute Ansätze und eine Baustelle

Die knapp 40 Zuschauer, die trotz Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt den Weg an die Dorfstraße fanden, durften sich bestens unterhalten fühlen. Neun Treffer bekamen die Fans im Testspiel des TV Jahn Hiesfeld gegen den PSV Lackhausen zu sehen. Der gastgebende Spitzenreiter der Landesliga-Gruppe 1 setzte sich gegen den Tabellenvierten aus der Parallelgruppe mit 6:3 (2:0) durch und zeigte in einigen Phasen schon wieder richtig guten Fußball.

„Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schon eine großartige Frühform haben, aber insgesamt war der Auftritt in Ordnung. Es ist ja auch noch etwas Zeit, bis es wieder los geht“, erklärte „Veilchen“-Coach Marcus Behnert hinterher.

Besonders zufrieden konnte Behnert mit dem Start in die Partie sein. Hiesfeld begann wie die Feuerwehr, legte nach dem 1:0 durch Gino Mastrolonardo (6.) gleich nach, als Ömer Akbel nach herrlicher Kombination nur noch einschieben musste (7.). Testspieler Akbel, zuletzt in der Türkei aktiv, soll fest verpflichtet werden, momentan gestaltet es sich aber noch schwierig, die Spielgenehmigung über die FIFA zu erhalten. Ob auch Can Yilmaz, in der Hinserie beim SV Hönnepel-Niedermörmter und in Hälfte zwei auf dem Feld, ein „Veilchen“ wird, soll sich, so Behnert, am Wochenende entscheiden. Neuzugang Ahmet Uzun zeigte gegen Wesel eine ansprechende Leistung, nicht nur wegen seiner beiden Treffer zum 3:1 (60.) und 4:1 (61.). Lauritz Meis hatte für den PSV, der gut aus der Pause kam, verkürzt (54.). Pascal Spors (69.) und Tim Falkenreck (80.) stellten auf 6:1, ehe dem Gast durch Sebastian Eisenstein (81.) und Daniele Kowalski (82.) noch Ergebniskosmetik gelang.

Schon nach 20 Minuten hatte der TV Jahn die Lackhausener etwas besser ins Spiel kommen lassen, woran auch die frühe Auswechslung von Gino Mastrolonardo, den die Wade zwickte, nicht schuldlos schien.

„Was sich schon in den letzten Spielen gezeigt hat, war heute auch wieder ein Problem. Wir sind nach Ballverlusten in der Rückwärtsbewegung zu anfällig“, beklagte Behnert. Aber noch ist ja etwas Zeit.