Traben Goldy Stardust peilt ihren ersten Sieg in Dinslaken an

Dinslaken Mit einem abwechslungsreichen Programm kann der Trabrennverein in Dinslaken beim zweiten Renntag des Jahres am Montag aufwarten.

Mit einem abwechslungsreichen Programm kann der Trabrennverein in Dinslaken beim zweiten Renntag des Jahres am Montag aufwarten. Die PMU-Veranstaltung mit dem ersten Start um 11.55 Uhr umfasst insgesamt sieben Rennen und ist stark besetzt. Dafür sorgt auch, aber nicht nur, Michael Nimczyk: Der Champion steigt in sechs der sieben Prüfungen in den Wagen.

Von besonderem Interesse ist gleich sein erster Starter, denn die Matinee wird eröffnet von Goldy Stardust, Deutschlands beste Stute gibt sich die Ehre. Danach kommen auch die Jackpot-Freunde auf ihre Kosten. 1350,92 Euro warten im Jackpot der V6-Wette, die mit einer Garantieauszahlung von 3500 Euro an zweiter Stelle der Karte beginnt. Über einen Jackpot von 560,51 Euro darf man sich in der Zweierwette im vierten Rennen freuen. Zu bewetten sind die Rennen einmal mehr nur im Internet, denn Corona-bedingt sind Besucher Fehlanzeige.

Starke Konkurrenz für Goldy Stardust

Goldy Stardust hat schon auf vielen Rennbahnen Europas brilliert, doch ein Sieg am Bärenkamp fehlt der besten deutschen Stute noch, was nicht überrascht, gibt sie doch achtjährig am Montag ihr Debüt auf der Halbmeilenbahn. Über die Steherdistanz von 2550 Metern kann Goldy Stardust gleich zum Auftakt der Veranstaltung nicht nur erstmals in Dinslaken gewinnen, sie würde im Erfolgsfalle auch ihre Gewinnsumme auf über 200.000 Euro schrauben.

Doch ein Sieg steht keineswegs im Vorwege fest. Die von Goldhelm Michael Nimczyk gesteuerte Stute tritt zwar als Breeders-Crown-Siegerin an und sollte so gute Pferde wie Fuggedaboutit (Tom Kooyman) und Juan les Pins (Jaap van Rijn) halten können, doch ob es gegen Viking d’Hermes und Christophe de Groote langt, ist nicht gesichert. Der Franzose hat bereits 531.000 Euro gewonnen, schlug kürzlich in Wolvega Inspector Bros und war Zweiter in Wien im vergangenen Oktober im Graf Kalman Hunyady-Memorial. Überdies liebt er die lange Strecke.

Venture Capital ist Favorit

Nach dem anspruchsvollen Einstand kann es so oder so für Michael Nimczyk erfolgreich weitergehen, weshalb er in der V6-Wette zu berücksichtigen ist. Venture Capital ist der Favorit zum Auftakt dieser Wette an zweiter Stelle, hat aber die zweite Reihe, so dass Germany Attack mit Jaap van Rijn Morgenluft schnuppern dürfte.

Gleichfalls erfolgsverwöhnt ist Jacy di Quattro im Anschluss, doch auch hier droht ein aufwändiger Verlauf aus zweiter Reihe. Im dritten Rennen treten 13 Pferde an, im Angebot ist neben der Dreier- auch die Viererwette.

Duell zwischen Schwarma und Nimczyk?

Ein weiteres Mal muss Nimczyk mit der zweiten Startreihe klarkommen, doch Key West Newport sollte sich das fünfte Rennen dennoch sichern können. Während der Champion dann einmal pausiert, ist auch kurz vor Toresschluss in der V6-Wette der Favorit in die zweite Reihe verbannt. Its Showtime hat mit Tim Schwarma noch eine Scharte auszuwetzen.

Auf ein Duell zwischen Schwarma und Nimczyk kann es dann im letzten Rennen hinauslaufen, denn Kelso Boko und Avanti Royal sollten Endkampfanwärter sein. Allerdings beeindruckte auch Ishkur JJ mit John Dekker von der Spitze aus als Sieger beim Dintrab-Saisonstart.

Zuvor wird aber noch einmal Extrageld verteilt. Im vierten Rennen gelangt ein Jackpot in der Zweierwette zur Ausspielung. 560,21 Euro gibt es obendrauf. Auch hier ist der Champion vertreten, doch Honesty Newport muss schon vieles nach Wunsch finden. Eher sollte man seine Wetten auf Echo Oldeson mit Jaap van Rijn aufbauen. Aber auch der beim Saisonstart in Gelsenkirchen sensationell siegreiche Casanova d’Amour mit Jochen Holzschuh wird diesmal mehr Anhang haben.