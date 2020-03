Dinslaken/Voerde. Aufstiegsaspirant Glückauf Möllen geht in das Duell mit dem Abstiegskandidaten Albania Duisburg in der Fußball-Kreisliga A als klarer Favorit.

Aufstiegsaspirant Glückauf Möllen geht in das Duell mit dem Abstiegskandidaten Albania Duisburg am Sonntag um 15.15 Uhr in der Fußball-Kreisliga A als klarer Favorit, doch im Hinspiel trotzte der Außenseiter den Möllenern ein 1:1 ab. Dementsprechend geht Glückauf-Trainer Christian Schwarz vorsichtig an die Partie heran: „Albania hat letzte Woche 3:0 gewonnen und uns im Hinspiel auch schon das Leben schwer gemacht. Wir sind gewarnt und müssen eine konzentrierte Leistung abrufen.“ In den vergangenen Spielen hat sich der Tabellenzweite mitunter schwergetan.

Innocenti kehrt zurück

„Wir haben einige Neuzugänge, die Laufwege stimmen noch nicht so ganz, aber wir arbeiten daran“, erklärt der Coach. Besonders freut sich Schwarz über die Rückkehr von Stürmer Silvio Innocenti, der nach seinem zweiten Kreuzbandriss etwa ein Jahr aussetzen musste, doch seit einigen Wochen wieder mittrainiert. „Ich hoffe, dass sein Knie jetzt hält, vielleicht bekommt er am Sonntag ein paar Minuten. Er ist ein super Fußballer.“

Der TV Voerde ist gegen Gelb-Weiß Hamborn (15 Uhr) auf Wiedergutmachung aus. „Das Unentschieden am letzten Wochenende war deprimierend. Wir haben das Spiel bestimmt, aber unsere Chancen nicht genutzt“, ärgerte sich Voerdes Trainer Jörg Lieg über das 1:1 bei Union Hamborn. „Es ist gut, dass wir viele Chancen kreieren und defensiv gut stehen, aber wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir gewinnen“, nimmt Lieg seine Mannschaft in die Pflicht. Dabei hofft der Coach auf Rückkehrer Daniel Fahnenbruck, fehlen werden nur die Langzeitverletzten Chris Harder, Henning Brands und Christoph Pyta.

Rot-Weiß Lohberg hat sich mit vier Siegen in Folge auf den vierten Platz hervorgearbeitet und peilt bei der zweiten Mannschaft von Hamborn 07 (15.15 Uhr) die nächsten drei Punkte an. „Wir sind gut drauf und werden mit viel Selbstvertrauen dorthin fahren, aber es wird ein enges Spiel“, kündigt RWS-Trainer Ugur-Deniz Aydin an. „Die Saison läuft besser als erwartet. Wenn wir Sonntag gewinnen, erwartet uns ein schönes Spiel gegen Glückauf Möllen“, sagt Aydin. „Das Hinspiel haben wir 1:2 verloren, ich erwarte ein ähnliches Spiel wie gegen Hiesfeld (4:3).“ Verzichten muss der Coach auf den langfristig gesperrten Ismail Hamzaoglu sowie Abdullah Barut (5. Gelbe Karte).

Die zweite Mannschaft des TV Jahn Hiesfeld gastiert um 15.30 Uhr beim 1. FC Dersimspor, der in der Winterpause einen großen Teil seines Kaders abgegeben hat und mutmaßlich nur noch antritt, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Das vergangene Spiel gegen die DJK Vierlinden II hat Dersimspor beim Stand von 0:4 nach 20 Minuten abgebrochen. „Wir wollen auf jeden Fall die drei Punkte einfahren“, sagt Jahn-Trainer Frank Pluhnau, auch wenn einige Spieler, unter anderem Lucas Dziecichowicz und Nils Herbers, noch fraglich sind.

Yesilyurt Möllen beim Spitzenreiter

Der SC Wacker Dinslaken empfängt zeitgleich Union Hamborn, das sich mit Überraschungserfolgen gegen Glückauf Möllen (3:2) und beim TV Voerde (1:1) etwas Luft nach unten verschafft hat. „Union hat eine junge Truppe, die offensiv gut drauf und dynamisch ist, da kommt einiges auf uns zu“, zollt Wacker-Trainer Marcel Antonica dem Kontrahenten Respekt. „Das wird nicht einfach, aber wir geben alles, damit wir mindestens einen Punkt zu Hause behalten“, sagt der Coach, der noch auf die Rückkehr einiger verletzter Spieler hofft.

Der Tabellenletzte Yesilyurt Möllen ist bereits um 13 Uhr beim Tabellenführer Genc Osman II zu Gast, der zuletzt mit einem 1:2 bei Eintracht Walsum gepatzt hat. „Wir haben nichts zu verlieren. Es wird schwer für uns, aber wir versuchen etwas zu holen“, gibt sich Yesilyurt-Trainer Öztürk Yilmaz kämpferisch. Personell muss Yilmaz nur auf Belmin Hadzibajramovic verzichten, der aufgrund von Schulterproblemen noch geschont wird.