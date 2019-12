Glückauf Möllen bleibt Genc Osman Duisburg II auf den Fersen

Glückauf Möllen hat in der Fußball-Kreisliga A mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg über Eintracht Walsum den Aufstiegs-Relegationsplatz untermauert.

Glückauf Möllen hat in der Fußball-Kreisliga A mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg über Eintracht Walsum den Aufstiegs-Relegationsplatz untermauert. Serdal Temin brachte die Möllener nach 23 Minuten in Führung, in der 84. Minute legte Pierre Grzeskowiak nach. „In den ersten 60 Minuten haben wir herausragend gespielt, obwohl wir personell auf der letzten Felge laufen. Aber wir haben den Deckel nicht drauf gemacht und hatten Glück, als Walsum eine Riesen-Chance zum Ausgleich vergeben hat. Trotzdem muss ich den Jungs ein Riesenkompliment machen. Was die in den letzten Wochen für eine Einstellung zeigen, ist klasse“, lobte Glückauf-Trainer Christian Schwarz seine Mannschaft.