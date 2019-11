Volleyball-Oberliga Gezielte Vorbereitung zahlt sich für Hünxe in Hürth aus

Hünxe. Die Hünxer Volleyballerinnen zeigen sich im Verfolgerduell gut auf den Gegner vorbereitet und festigen als Aufsteiger den starken dritten Platz.

Die Volleyballerinnen des STV Hünxe sorgen in der Oberliga weiter für Furore. Im Verfolgerduell beim TVA Hürth punktete der Aufsteiger zum dritten Mal dreifach, festigte damit den dritten Platz und bleibt dem VTV Freier Grund auf Rang zwei mit nur einem Zähler Rückstand auf den Fersen. Der 3:0 (25:21, 25:23, 25:21)-Sieg am Samstag war für Hünxes neuen Trainer Konstantin Anthis das Resultat einer gezielten Spieltagsvorbereitung. „Ich hatte Hürth vorher beobachtet. Sie spielen recht langsam, haben aber starke Angaben. Darauf haben wir uns in den vorherigen Trainingseinheiten konzentriert“, erklärte Anthis.