Gesundheit, Emotionen und Aufstieg für Rot-Weiss Essen

Dinslaken/Hünxe/Voerde Die NRZ hat nachgefragt: Das wünschen sich Kevin Kolberg, Dennis Szczesny und Pia Lhotak für das neue Jahr.

Erst der Lockdown im Frühjahr, ein Neustart unter schwierigen Bedingungen und dann der

neuerliche Abbruch. Das Jahr 2020 war auch für den Sport ein ausgesprochen schwieriges.

2021 soll (irgendwann) alles besser werden. Die NRZ hat Sportler, Trainer und Funktionäre

nach ihren Wünschen und Hoffnungen für das neue Jahr gefragt und veröffentlicht die

Antworten in einer kleinen Serie. Heute mit Kevin Kolberg, Dennis Szczesny und Pia Lhotak.

Kevin Kolberg, Routinier beim Fußball-Oberligisten TV Jahn Hiesfeld:

"Für mich persönlich zählt erstmal die Gesundheit meiner Familie. Ich werde in den

kommenden Wochen zum ersten Mal Vater und lege da natürlich besonderen Wert drauf.

Durch die startenden Impfungen erhoffe ich mir auch eine Verbesserung für die Gesellschaft,

was das Treffen von Freunden und Bekannten oder andere Unternehmungen angeht.

Sportlich wünsche ich mir im Fußball für die ersten vier Ligen eine vernünftige Wertung.

Auch wenn ich eigentlich ein Oberhausener Junge bin, gönne ich Rot-Weiss Essen den

derzeitigen Lauf und den Erfolg. Da bin ich dann auch Sportsmann. Diese Leistung darf am

Ende nicht umsonst sein. Es sollte in der Regionalliga Auf- aber keine Absteiger geben.

Bei uns in der Oberliga wäre mir ein Neustart der Saison im August am liebsten. Wir haben

unsere wenigen Spiele nicht in Bestbesetzung spielen können und sind dazu noch unter

unseren Möglichkeiten geblieben. Vielleicht können wir dann endlich mal mit dem Kader

spielen, den wir haben. Ich wünsche mir ab Sommer wieder einen fußballerischen Rhythmus

und einen gelungeneren Saisonstart. Zudem hoffe ich natürlich, dass auch die Jungs alle fit

bleiben."

Dennis Szczesny, Dinslakener Bundesliga-Handballer von Tusem Essen:



"Ich hoffe, dass sich die allgemeine Situation durch den Impfstart ein wenig beruhigt und

wieder halbwegs Normalität einkehrt. Natürlich hoffe ich, dass zumindest teilweise wieder

Zuschauer in der Handball-Bundesliga zugelassen werden. Diese wären bei unseren

Heimspielen wichtig, um das Ziel Klassenerhalt realisieren zu können, sportlich, aber auch

finanziell."

Pia Lhotak, Hockeyspielerin des Bundesligisten Düsseldorfer HC aus Dinslaken:

"Ich wünsche mir für 2021, dass wir endlich wieder unter normalen Bedingungen Hockey

spielen dürfen. Dazu zählt auch, die Begeisterung der Zuschauer erleben zu können und beim

Mannschaftssport die Emotionen und Erfolge ohne Abstand miteinander zu teilen. Ich freue

mich auch, wenn es bald wieder möglich ist, ohne Bedenken mit den Freunden entspannt ins

Café zu gehen und durch die Stadt zu bummeln. Zudem kann ich es kaum erwarten, wieder

auf Reisen zu gehen und neue Orte zu entdecken."

Dennis Szczesny vom TUSEM Essen im Angriff gegen Veit Mavers und Ivan Martinovic von Hannover-Burgdorf. Das Bundesligaspiel TUSEM Essen gegen Hannover-Burgdorf endete am 29.11. 2020 in der Sporthalle Am Hallo, Ernestinenstraße 57 mit 26:26. Michael Gohl / FUNKE Foto Services