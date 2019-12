Für Gataric ist die Saison beim TV Jahn Hiesfeld vorbei

Die Landesliga-Fußballer des TV Jahn Hiesfeld können am Samstag die 50 voll machen. So viele Punkte hätte der souveräne Spitzenreiter und Herbstmeister mit einem Sieg ab 15 Uhr bei Blau-Weiß Mintard im letzten Spiel vor der Winterpause auf dem Konto. Und gleichzeitig wäre es die perfekte Einstimmung auf die Weihnachtsfeier der Mannschaft am Abend in einem griechischen Restaurant in Bottrop.

Nach dem emotionalen Last-Minute-Sieg in Unterzahl am vergangenen Sonntag gegen den Verfolger FSV Duisburg könnte die Laune im Hiesfelder Lager kaum besser sein. Und zumindest statistisch spricht wenig dafür, dass sich das im Verlauf der neunzig Minuten in Mülheim ändert: Gastgeber Mintard rangiert mit 21 Punkten auf dem elften Rang und verbucht in der Heimtabelle die zweitschwächste Bilanz der Liga: Gerade mal sieben Zähler holten die Blau-Weißen in acht Partien auf eigenem Platz. Auswärts war dagegen niemand erfolgreicher als der TV Jahn: Fünf Siegen stehen zwei Remis und nur eine Niederlage gegenüber.

Zu sicher dürfte sich der Favorit dennoch nicht fühlen, meint Marcus Behnert und erinnert an das knappe 1:0 aus dem Hinspiel. Das Resultat würde dem Trainer diesmal auch reichen: „Das war damals das Schlüsselspiel der Saison, da haben wir den Weg auf die Siegerstraße gefunden.“ Verzichten muss der Coach auf den gesperrten Dennis Wichert und einige Angeschlagene. Für Dalibor Gataric ist die Saison schon vorbei: Der Offensivspieler hat sich gegen den FSV Duisburg einen Kreuzbandriss zugezogen.