Für Aufsteiger Möllen kommt die Pause zum falschen Zeitpunkt

Voerde Die Reserve des SV Glückauf Möllen hat sich schnell an die Kreisliga B gewöhnt und befindet sich zum Zeitpunkt des Abbruchs im Soll.

Als Aufsteiger muss man sich in der neuen Spielklasse erst einmal zurechtfinden. In dieser Situation befand sich auch der SV Glückauf Möllen II, nachdem der Aufstieg in die Fußball-Kreisliga B geglückt war. Mit sieben Punkten bekleidete die Mannschaft von Trainer Frank Kapteina zum Zeitpunkt des Abbruchs den zehnten Tabellenplatz. Der Coach ist mit der bisherigen Leistung zufrieden: „Natürlich mussten wir uns erstmal in der neuen Liga eingewöhnen, es hätte in einigen Spielen vielleicht auch besser laufen können, aber insgesamt sind wir grundsätzlich zufrieden.“

Kantersieg gegen den VfB Lohberg

Bei der Kreisliga-B-Premiere konnte die GA-Reserve beim 4:2 über Beeck überzeugen, musste sich im folgenden Derby gegen den aktuellen Tabellenführer TV Voerde II allerdings mit 4:6 geschlagen haben. Es folgte ein Unentschieden gegen Eintracht Walsum II (1:1), eine Niederlage beim Drittplatzierten 1. FC Hagenshof (1:2) und schließlich ein Kantersieg beim VfB Lohberg mit 7:1. „Das hat richtig Spaß gemacht, meinen Jungs zuzugucken, die haben super gespielt“, lobt Frank Kapteina seine Mannschaft. „Allerdings haben es uns die Lohberger nach dem 3:0 auch sehr einfach gemacht, da sie das Spiel zu dem Zeitpunkt schon aufgegeben hatten.“ Sich auf ein Spiel festlegen, dass ihm positiv oder negativ im Gedächtnis geblieben sei, kann er sich nicht: „Die Mannschaft hat immer alles gegeben was drin war.“

"Die lange Pause wird uns wehtun"

Aufgrund der guten Leistung im letzten Spiel kam die erzwungene Spielpause zum falschen Zeitpunkt, sagt Kapteina: „Wir haben uns gerade eingefunden und waren gut drauf. Die lange Pause wird uns jetzt wehtun. Danach müssen wir versuchen, schnellstmöglich an die alten Leistungen anzuknüpfen.“ Der Voerder Trainer geht davon aus, dass die Saison frühestens im Februar oder März wieder losgehen werde. „Gehen wir mal davon aus, dass wir irgendwann im Januar wieder Fußball spielen dürfen, dann brauchen wir mindestens zwei bis drei Wochen, um wieder einzusteigen“, prognostiziert Kapteina.

Frank Kapteina bleibt optimistisch

Auf den weiteren Verlauf der Saison blickt Frank Kapteina optimistisch: „Wir haben einen guten Kader, der – Stand jetzt - auch in der kommenden Saison weiterhin zusammen spielen wird. Eventuell wird es berufsbedingt einige Spieler geben, die kürzer treten müssen, aber ansonsten können wir weiter mit der Mannschaft arbeiten.“ Das Saisonziel des Aufsteigers ist klar formuliert: „Wir möchten in jedem Fall den Klassenerhalt sichern und mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ Auf einen Abstiegsplatz haben die Möllener aktuell nur drei Punkte Vorsprung, allerdings auch ein Spiel weniger gespielt als die Mannschaften, die sie hinter sich lassen konnten. Der Klassenerhalt liegt also in ihrer Hand.