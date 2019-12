Voerde. Die U15 ist nach vier Aufstiegen in Serie in der höchsten Liga angekommen und erhält dafür den Sportpreis des Monats. Alle vier kicken auch.

Friedrichsfelder Tennis-Quartett hat noch mehr Talente

Wenn erfolgreiche Sportler für den Sportpreis des Monats der Stadt Voerde vorgeschlagen und schließlich gewählt werden, erhalten sie nach der Übergabe eine zwölfmonatige Sperre für den Titel. Am Samstag bei der 254. Übergabe des Preises musste gegrübelt werden, ob dies auch sportartenübergreifend gilt. Grund dafür sind vier talentierte Jungen aus Friedrichsfeld. Erik Pfaffengut, Maxim Pfaffengut, Elias Lehwald und Jannis Lehwald schlagen allesamt für die U-15-Junioren der SV 08/29 Friedrichsfeld auf und wurden für ihre außerordentlichen Erfolge im Tennissport geehrt. Das Quartett kann aber weitaus mehr als mit dem Schläger umgehen, alle vier sind auch begnadete Fußballer und betreiben diesen Sport ebenfalls mit Herzblut. Sollte das Quartett also mit den Kicker-Kollegen eine ähnlich erfolgreiche Zeit haben, wäre zumindest in der Theorie eine weitere Nominierung in den kommenden zwölf Monaten möglich.

Marc Indefrey, Vorsitzender des Stadtsportverbandes der Stadt Voerde, leitete die Ehrung mit ein paar warmen Worten ein. Nach dem obligatorischen Dank an die Sponsoren wurde der Vorsitzende gleich fachlich und glänzte mit interessanten Fakten zum Tennissport. Nach ein paar Infos, beispielsweise zum Thema Medenspiele, oder der Erklärung, warum der Tennisball überhaupt gelb ist, leitete Indefrey dann zur Ehrung über. „Ich hoffe, ich konnte euch noch etwas neues erzählen, und vielleicht könnt ihr demnächst in den Spielpausen eure Gegner mit diesem Wissen einschüchtern“, scherzte der Vorsitzende.

Bei einem genaueren Blick an die lange Tafel im Friedrichsfelder Schützenheim erspähte man nicht nur Trainer Gerald Ihring, oder Familienangehörige der Preisträger, sondern merkte auch, dass einer im Bunde fehlte. Und das aus gutem Grund. Maxim Pfaffengut entschied sich bewusst, nicht an der Preisverleihung teilzunehmen, sondern besuchte stattdessen das Training im Tennis-Bezirkskader unter Trainer Jonas Kalisch in Bocholt. „Der trainiert für die anderen mit“, wurde in der lockeren Runde gleich gescherzt.

Vier Aufstiege in Serie

Sein Einsatz zeigt die professionelle Einstellung der Mannschaft und ist wahrscheinlich auch einer der Gründe für die vielen Erfolge. Dem Friedrichsfelder Team gelangen in den letzten Jahren vier Aufstiege in Serie. Mittlerweile spielen die Vier in der Bezirksliga, in der U15 die höchste Spielklasse.

Trainer Ihring gab einen kleinen Einblick in den Trainingsalltag des Quartetts. Der Übungsleiter kennt die Tennis-Asse bereits einige Jahre und trainiert sie seit der ersten Stunde. „Die Jungs trainieren zweimal wöchentlich bei mir, dazu kommen dann Sachen wie das Verbands- oder Bezirkstraining bei Maxim. Aber auch die anderen absolvieren zusätzliche Spiele oder Turniere.“

Dazu kommt dann noch das anfangs erwähnte Fußballtraining und natürlich die alltäglichen Dinge wie Schule oder andere Freizeitbeschäftigungen. „Bemerkenswert ist“, erklärt Ihring, „dass auch die Jüngeren im Bunde nie den Anschluss verlieren und die Jungs wirklich auf einem sehr guten Level spielen.“