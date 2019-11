Friedrichsfeld fährt mit letztem Aufgebot nach Klosterhardt

Eigentlich wollten die Bezirksliga-Fußballer der SV 08/29 Friedrichsfeld die Spielpause nutzen, um ihre Wunden zu lecken und die Zahl der spielfähigen Akteure zu erhöhen. Rückkehrer gibt es vor dem Spiel am Sonntag (13 Uhr) bei der DJK Arminia Klosterhardt aber keine – im Gegenteil: Mit Redon Brija, Sebastian Weinkath und Oguzhan Derebasi fallen noch drei weitere Akteure bei den Friedrichsfeldern aus. Während Letztgenannter aus privaten Gründen passen muss, kreuzen sich bei Brija und Weinkath die Arbeitszeiten mit der frühen Anstoßzeit.

De Groodt bleibt im Tor

Damit stehen Trainer Dirk Lotz also nur noch zehn gesunde Feldspieler zur Verfügung. „Christian de Groodt“, scherzt Lotz, „bleibt am Sonntag aber im Tor.“ Nicht selten hat der Keeper sich auch schon als guter Feldspieler erwiesen und ist in schlechten Zeiten immer eine Alternative. Den Kopf in den Sand zu stecken ist für Lotz und seine Elf aber keine Option.

Der Übungsleiter gibt vor der Begegnung eine klare Marschrichtung an: „Es hilft alles nichts, wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Die Jungs wissen, worum es in Königshardt geht und Totgesagte leben ja bekanntlich länger.“

Die Bedeutung der Partie wird bei einem Blick auf die Tabelle noch deutlicher. Beide Mannschaften haben derzeit 22 Zähler auf dem Konto. Das bessere Torverhältnis weisen aber die Gastgeber auf, weshalb sie auch auf dem zehnten Rang, einen Platz vor den Friedrichsfeldern stehen.

Vorne Opriel und hinten die Null

Der SuS 09 Dinslaken ist, nimmt man die letzten fünf Spieltage, so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bezirksliga. Zwar steht die Mannschaft von Trainer Julian Schubert derzeit auf einem Relegationsplatz, aus den letzten fünf Spielen holten die 09er aber vier Siege. Am Sonntag (14.30 Uhr) gibt es die Möglichkeit den Aufwärtstrend zu bestätigen. Dann nämlich stellen sich die Dinslakener beim Tabellenfünften RSV Praest vor.

Beim Auswärtsspiel bauen Schubert und seine Elf auf die eigenen Stärken. „Wir wollen“, so Schubert, „hinten sicher stehen und die das Spiel machen lassen. Vorne hat Niklas Opriel bei uns derzeit einfach einen Lauf.“

„Mutsch“ hat das Trikot drunter

Die Gastgeber aus Emmerich zählen mit 27 Zählern zur Spitzengruppe der Liga und sind vor heimischer Kulisse auch der klare Favorit. Allerdings müssen die Hausherren ohne ihren Kapitän Yuri Wolff auskommen, der sich vor zwei Wochen schwer am Knie verletzt hat. Julian Schubert hingegen kann auf Seiten der Dinslakener nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Tobias Spiegel und Ersatztorwart Marius Grune fehlen beim SuS. Eine interne Lösung für einen Ersatztorwart wurde aber schnell gefunden, wie der Trainer verrät: „Mutsch (Torwart-Trainer Dennis Strewginski) wird das Trikot mal drunterziehen für den Notfall.“