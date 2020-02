Ein nicht ganz freiwilliger Abgang für Harry Mohrhoff

Der Sport ist über viele Jahre zu einem Geschäft geworden. Die Tage eines Trainers werden gefühlt immer kürzer und alles was zählt, ist eigentlich der Erfolg. Schließlich gibt der Erfolg in erster Linie immer Recht. Wer gute Ergebnisse erzielt, darf auch bleiben. Da spielt es keine Rolle, ob Bundesliga oder Kreisliga. Komisch wird es allerdings, wenn Trainer erfolgreich sind, ein hohes Ansehen in der Mannschaft genießen und dann aus angeblich freien Stücken ihren Rücktritt bekanntgeben, ohne diesen dann weiter zu kommentieren.

Dass Harry Mohrhoff sich nicht zu den Beweggründen seines Abgangs äußert, ehrt ihn. Der Trainer Der HSG Hiesfeld/Aldenrade hat nur eines im Kopf, und das ist der Klassenerhalt in der Handball-Oberliga. Er ist nicht darauf aus, Unruhe in die Mannschaft zu bringen, wobei er wahrscheinlich allen Grund dazu hätte. Schließlich hat Mohrhoff in seinen knapp drei Jahren eine neue und vor allem erfolgreiche Ära im Hiesfelder Handball geprägt. Von einem taumelnden Boxer in der Verbandsliga ist die HSG Hiesfeld/Aldenrade zu einem ernstzunehmenden Gegner in der Oberliga geworden.

Mohrhoff hat den Verantwortlichen seine Entscheidung am Sonntagabend mitgeteilt, seine schriftliche Kündigung folgte am Montagmorgen. Wenige Stunden danach nannte der HSG-Vorsitzende Jörg Schnier mit Stephan Christ bereits einen Nachfolger, der „so gut wie sicher ist“.

Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass die Verantwortlichen sich schon seit längerer Zeit nach einem Nachfolger umsehen und das, obwohl Mohrhoff eigentlich in jeglicher Hinsicht funktioniert. Er hat weder sportlich, noch menschlich versagt. Das Problem scheint also nicht der Trainer in seiner Funktion zu sein.

Im Profisport sind plötzliche und teils unverständliche Abgänge mittlerweile gang und gäbe, in der Handball-Oberliga aber ziemlich selten. Wer nach einem verhinderten Abstieg, einem unerwarteten Aufstieg und dem womöglichen Klassenerhalt in der höheren Spielklasse schon nach neuen Impulsen sucht, der ist schnell unterwegs.

In Stephan Christ haben die Verantwortlichen mit großer Sicherheit einen Nachfolger gefunden. Schnier kommentierte die Entscheidung auch bewusst gegen Trainer wie beispielsweise Achim Schürmann, wobei die Frage offen bleibt, ob Trainer wie Achim Schürmann künftig überhaupt zur HSG wollen.