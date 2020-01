Ein gutes Drittel reichte den Dinslaken Kobras nicht

Im letzten Heimspiel der regulären Saison boten die Dinslaken Kobras in der Eishockey-Regionalliga gegen den Spitzenreiter EG Diez-Limburg im ersten Drittel eine starke Partie – danach bauten die Hausherren stark ab und gerieten mit 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) unter die Räder.

Mit Pascal Behlau, Dmitrii Kuznetsov und Sören Hauptig standen bei den Dinslakenern drei Neuzugänge im Kader, von denen Kuznetsov in der Anfangsformation ran durfte. Nachdem die Kobras die erste Druckphase der Gäste überstanden hatten, gingen sie mit der zweiten echten Torchance in Führung. Bei einem Konter marschierte Dennis Appelhans über die rechte Seite und legte quer auf Martin Benes, der zum 1:0 vollendete (6.). Wenig später kam Appelhans nach einem Bully links vor dem gegnerischen Tor zum Abschluss, setzte seinen technisch stark ausgeführten Drehschuss aber an den Pfosten. In der Folge machten die Gäste wieder gewaltigen Druck, um zum Ausgleich zu kommen, doch immer wieder kam noch ein Kobras-Verteidiger dazwischen, in letzter Instanz Torhüter Marvin Frenzel, der wieder einen guten Tag erwischt hatte, doch bei den Gegentoren machtlos war.

Viele Fehlpässe

Beim ersten Gegentreffer 22 Sekunden nach der Pause kam Frenzel sogar noch mit einer Hand dran, konnte den Drehschuss von Ross Reed aber nicht mehr parieren. Knapp vier Minuten später nahm Benes den Limburgern zunächst die Scheibe ab, um sie wenig später zu verlieren und damit den Gegenangriff der Gäste einzuleiten, die den Konter blitzsauber zum 2:1 abschlossen und sich damit für ihre Dominanz belohnten. Nach einer halben Stunde erspielten sich die Kobras dann eine große Chance zum Ausgleich, doch Appelhans verpasste die Scheibe kurz vor dem Tor knapp. Im direkten Gegenzug kamen die Gäste zum Abschluss, scheiterten zunächst zwei Mal am stark reagierenden Frenzel, ehe Dominik Luft den Puck über die Linie schob. Danach hatten die Gastgeber Glück, nicht noch weitere Gegentreffer zu kassieren, auch weil sie eine Vielzahl an Fehlpässen spielten.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Im Schlussdrittel bäumten sich die Dinslakener dann noch einmal auf, scheiterten aber einige Male in aussichtsreicher Position an Limburgs Keeper Jan Guryca. Knapp zweieinhalb Minuten vor dem Ende nahm Kobras-Trainer Milan Vanek eine Auszeit, doch nur etwa 20 Sekunden später sorgte Ross Reed mit dem 4:1 für die Vorentscheidung zugunsten der Gäste. In der Schlussminute sorgte Andre Bruch in Überzahl für den Endstand.

„Aus meiner Sicht ist es etwas zu hoch ausgegangen. Nach den ersten fünf Minuten waren wir die bessere Mannschaft, sind dann auch in Führung gegangen, aber im zweiten Drittel haben wir aufgehört zu spielen. Dazu haben wir drei neue Spieler und ich wollte die Jungs integrieren, dadurch haben wir auch die taktischen Vorgaben etwas geändert. Es war ein Stück weit auch eine Probe, wo der eine oder andere hingehört“, erklärte Vanek auch mit Blick auf seinen großen Kader. „Ich muss mich bei Thomas Esser für die Neuzugänge bedanken, die Verantwortlichen und auch die Leute im Hintergrund leisten sehr gute Arbeit“, lobte der Coach.