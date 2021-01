Drei Trainer, ein Gedanke: Saisonabbruch als beste Lösung

Dinslaken/Voerde Hiesfeld-Trainer Marcus Behnert sowie Julian Schubert vom SuS 09 und Dirk Lotz aus Friedrichsfeld wünschen sich Planungssicherheit.

Die Entscheidung den Corona-Lockdown bis zum 31. Januar zu verlängern, bedeutet auch für die Amateurkicker im Fußballverband Niederrhein eine noch längere Auszeit. Der Trainingsauftakt verschiebt sich weiter nach hinten, die Wiederaufnahme des Spielbetriebs sollte noch vier bis sechs Wochen länger auf sich warten lassen. Vor allem für die Oberliga ist das problematisch. Um eine Wertung zu erzielen, müssen 50 Prozent der Spiele gespielt worden sein. Für den TV Jahn Hiesfeld wären das 22 Begegnungen. Neun davon haben die "Veilchen" erst absolviert.

Vier Wochen Vorbereitung für Marcus Behnert zu wenig

"Das ist ein sehr schwieriges Thema", sagt Marcus Behnert. Der Hiesfelder Übungsleiter wünscht sich vom Verband eine "klare Kante", denn aus seiner Sicht ist der 1. März der spätmöglichste Zeitpunkt, um in den Trainingsbetrieb einzusteigen. "Ich fände vier Wochen Vorbereitungszeit nach dann fünf Monaten Pause schon sehr wenig, aber dann müssten wir starten, um im April die Meisterschaft fortzusetzen." Dabei verweist Behnert auf einen normalen Trainingsbetrieb mit Vollkontakt und ohne Einschränkungen. Schließlich sollen die Mannschaften in der kurzen Vorbereitungszeit so nah wie möglich am Wettkampfniveau trainieren.

Vernünftige Saison ab Juli oder August

Auch wenn der TV Jahn sich als 21. in der Oberliga-Tabelle nicht wirklich in einer komfortablen Situation befindet, würde Behnert die Saison schon gerne zu Ende spielen – oder zumindest eine Halbserie. Auf der anderen Seite ist der Coach aber auch Realist. "Corona", so Behnert, "wird uns auch im April und später noch beschäftigen. Auch da könnten dann noch Spiele ausfallen. Es wäre wahrscheinlich das Schlaueste, die Saison zu annullieren, im Mai wieder mit Freundschaftsspielen anzufangen und dann eine vernünftige Saison ab Juli oder August zu beginnen."

Julian Schubert hält Fortsetzung nicht für sinnvoll

Andere Spielklasse, gleiche Meinung heißt es bei Julian Schubert, der den SuS 09 Dinslaken in der Bezirksliga betreut. Die Gruppe besteht nur aus 15 Mannschaften und hätte es deutlich leichter eine Halbserie zu Ende zu bringen. Für wirklich sinnvoll hält Schubert das aber nicht: "Da halte ich überhaupt nichts von. Ich würde gerne eine ganze Saison spielen. Wenn es nach mir geht, dann sollte die Saison jetzt abgebrochen werden und die neue Spielzeit regulär im Juli oder August starten. Ich weiß auch nicht, wer in dieser Zeit jetzt vernünftig und konkurrenzfähig Fußball spielen lassen möchte."

Lotz will keine Wertung auf Biegen und Brechen

In der Parallelgruppe sieht das Dirk Lotz, Trainer der SV 08/29 Friedrichsfeld, ganz ähnlich: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt vor Ostern weitergehen könnte. Für mich wäre es in der aktuellen Situation einfach das Sinnvollste, die Saison frühzeitig abzubrechen und erst im Sommer wieder bei Null anzufangen. Dann hätten wir wenigstens eine Planungssicherheit. So hängen alle nur unnötig in der Luft - Spieler, Trainer und Funktionäre", sagt der 08/29-Coach. Die Spielzeit auf Biegen und Brechen bis zu einer möglichen Wertung durchzuziehen, ist für ihn keine Option. "So macht das doch alles keinen Spaß", findet Lotz, gibt aber auch zu: "Vielleicht würde ich das etwas anders sehen, wenn wir nicht so schlecht gestartet wären." Die Friedrichsfelder wollten eigentlich oben mitspielen, stehen nach sieben Zählern aus sieben Spielen aber auf einem enttäuschenden zwölften Rang.