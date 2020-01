Dinslakener Kobras hoffen auf Siege gegen Hamm und Neuwied

Das Jahr ist erst ein paar Tage alt, da sind die Dinslakener Kobras schon wieder im Tagesgeschäft angekommen. Der Eishockey-Regionalligist hat kurz nach dem Jahreswechsel einen Doppelspieltag vor der Brust, der es in sich hat. Am Freitagabend (20 Uhr) müssen die Schützlinge von Trainer Milan Vanek zunächst bei den Hammer Eisbären ran.

Zwei Tage später sind um 19 Uhr die Bären aus Neuwied in die Schlangengrube zu Gast. Beide Mannschaften zählen nicht zu den Lieblingsgegnern der Giftschlangen. Nur gegen Hamm und Neuwied ist den den Kobras noch kein Sieg gelungen.

Wenn es nach Coach Vanek geht, soll sich dies am Wochenende tunlichst ändern: „Wir kommen den Playoffs immer näher und müssen jetzt zeigen, dass wir Hamm und Neuwied schlagen können, wenn wir da weiterkommen wollen.“

Mehr Konstanz

Nach allem was aus dem Lager der Eisbären bekannt ist, fallen die beiden Kontingentspieler Milan Svarc und Michal Spacek aus. Schenkt man dieser Nachricht Glauben, so wäre das eine enorme Schwächung für die Gastgeber. Milan Vanek tritt aber gleich auf die Bremse als er damit konfrontiert wird: „Ich habe auch schon gehört, dass mittlerweile einer der beiden wieder fit ist, aber das ist egal. Wir müssen auf uns schauen und da sehe ich, dass mit Jesse Parker ebenfalls einer unserer Kontingentspieler verletzt ist und hinter dem Einsatz von Martin Beneš ebenfalls noch ein Fragezeichen steht.“ Die ersten beiden Aufeinandertreffen konnten die Eisbären mit 5:3 und 6:4 jeweils für sich entscheiden, im dritten Anlauf soll es dann also klappen. „Die Spiele gegen Hamm“, erinnert sich Vanek, „waren immer eng. Wir haben auf jeden Fall eine Chance und müssen zusehen, dass wir jetzt Konstanz in unser Spiel bekommen.“

Der Gegner am Sonntag ist in der Schlangengrube kein Unbekannter. In den vergangenen beiden Jahren schieden die Kobras gegen Neuwied aus den Playoffs aus. Dementsprechend gewarnt sind die Dinslakener vor dem starken Gegner. Milan Vanek möchte sich dennoch keinesfalls vor den Aufgaben verstecken: „Das sind jetzt richtungsweisende Spiele für uns. Das sind Gegner, die uns eine gute Standortbestimmung für die Playoffs geben und da wollen wir so weit kommen wie möglich.“

Ob der Tscheche Martin Beneš am Wochenende dann wieder in sein Trikot schlüpft wird, will Vanek spontan entscheiden.