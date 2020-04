Dinslakener Experten geben Fitness-Tipps für zu Hause

Dinslaken. In der NRZ-Serie „Workout im Wohnzimmer“ stellen Experten von LifeFit und der CrossFit Box aus Hiesfeld Fitness-Übungen vor.

Sport hält den Körper fit und ist gut für das Immunsystem. Ein Satz, der ebenso zeitlos wie richtig, aber vor allem extrem wichtig ist. Das menschliche Immunsystem spielt eine zentrale Rolle in der Bekämpfung von Viren, und um dieses zu stärken, ist Sport eine gute Möglichkeit. Da der tägliche Betrieb in den örtlichen Fitnessstudios derzeit nicht möglich ist, sind die Betreiber kreativ geworden. Einfache Spaziergänge oder Radfahren an sich reicht nicht aus.

Stärkung des Immunsystems

Deshalb gibt es bei LifeFit Dinslaken kostenlose Onlinekurse, um sich zu Hause fit zu halten und gesund durch die Krise zu kommen. „Unser Fokus liegt auf dem gesundheitlichen Aspekt des Fitnesstrainings. Insbesondere ältere Menschen profitieren von einem zielgerichteten Krafttraining zur Stärkung des Immunsystems“, so Frank Krajewski, der Inhaber der LifeFit med GmbH. In den folgenden Tagen und Wochen stellen sowohl LifeFit Dinslaken als auch die CrossFit Box Hiesfeld verschiedene Übungen in einer Serie vor. Diese können problemlos in den eigenen vier Wänden absolviert werden. Wichtig ist, dass Sie sich vorab eigenständig aufwärmen.

Lockerungsübungen vorab machen

„Dies kann zum Beispiel durch lockeres Laufen auf der Stelle, oder indem die Treppen im Treppenhaus mindestens zweimal hoch und runter gelaufen werden, geschehen. Auch ein paar Lockerungsübungen sind vorab sinnvoll. So kann man die Schultern kreisen lassen, die Wirbelsäule in Rotationsbewegungen vorbereiten“, empfehlen Jennifer und Nadine Krajewski, die für die Centerleitung der LifeFit-Studios zuständig sind.

Krankheiten wird vorgebeugt

Ausfallschritt: Effektive Kraftübung für die Oberschenkel und das Gesäß. Der Fuß sollte etwas weiter als Schrittlänge nach vorne abgestellt sein, das Bein wird kontrolliert gebeugt bis es zu etwa 90 Grad angewinkelt ist. Das hintere Knie berührt nur fast den Boden. Danach wird das Bein gewechselt. Foto: Lifefit

Um das Immunsystem nachhaltig zu stärken, empfehlen Experten zwei Wachstumsreize in der Muskulatur in einem Zeitraum von zehn Tagen. Sprich alle fünf Tage soll ein Training durchgeführt werden. Die körperliche Ertüchtigung ist auch eine Maßnahme der Prävention. Sie beugt Krankheiten wie beispielsweise Diabetes, Rückenschmerzen oder sogar Krebs vor.

Zum Auftakt Plank und Ausfallschritt

Jennifer und Nadine Krajewski ist es „sehr wichtig, die Bindung zu unseren Kunden aufrecht zu erhalten und wir sehen uns in der Pflicht, den Menschen auch zu Hause einen Mehrwert zu bieten. Nicht nur körperlich, sondern auch mental ist Bewegung in so einer Krisenzeit elementar.“