Dinslaken Kobras verfehlen die Playoffs

Im vorletzten Heimspiel der Pre-Playoff-Phase der Eishockey-Regionalliga verpassten die Dinslaken Kobras wahrscheinlich die letzte Chance, noch in die Endrunde einzuziehen. Gegen den EHC „Die Bären“ Neuwied verspielten die Dinslakener mehrere Führungen und mussten sich letztendlich mit 4:6 (0:1, 2:0, 2:5) geschlagen geben.

Von Anfang an gaben die als Zweitplatzierter favorisierten Gäste Gas und erspielten sich zahlreiche Chancen, mehr als das 1:0 durch Maik Klingsporn in der zehnten Minute sprang dabei allerdings nicht heraus. Das sollte sich im zweiten Drittel rächen. Nach einer anfänglichen Druckphase der Gäste kamen die Kobras besser ins Spiel. In der 26. Minute kam Pascal Behlau aus halbrechter Position zum Abschluss und versenkte den Puck in der langen Ecke. Nur zwei Minuten später zog Alexander Zaslavski aus zentraler Position ab und traf zum 2:1. Bei beiden Gegentreffern sah „Bären“-Torhüter Justin Schrörs unglücklich aus.

Danach hatten die Hausherren weitere Möglichkeiten nachzulegen, unter anderem traf Sven Schiefner in der 32. Minute nur die Latte. Außerdem konnten die Kobras eine zwischenzeitliche doppelte Überzahl nicht zum Torerfolg nutzen. Im Schlussdrittel legten die Dinslakener dann aber den dritten Treffer nach, als Dennis Appelhans eine schöne Kombination über Benni Hüsken und Zaslavski abschloss.

Eine wilde Phase

Dieser Treffer war der Auftakt zu einer wilden Phase, denn nur fünf Minuten später stand es 4:4. Zunächst kam Dennis Schlicht völlig frei zum Schuss und verkürzte sehr zum Ärger von Kobras-Torhüter Marvin Frenzel zum 3:2. Elf Sekunden später stellte Appelhans den alten Abstand wieder her.

Die Gäste schlugen sehr zum Jubel der über 50 mitgereisten lautstarken Fans mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten zurück. In der Folge drückten die Pfälzer auf den Siegtreffer, der ihnen in der 57. Minute gelang, ehe sie in der Schlussminute mit einem Schuss auf das verwaiste Dinslakener Tor den Endstand herstellten.

„Ich höre seit Wochen das Gleiche von den Gäste-Trainern. Ich weiß nicht, wie oft wir 3:1 geführt haben, ohne die Spiele zu gewinnen. Da fehlt uns einfach die Cleverness. Wir haben uns den vierten Platz vorgenommen, der ist wohl weg“, resümierte der enttäuschte Kobras-Trainer Milan Vanek, nachdem Neuwieds Trainer Alexej Sulak seine Mannschaft für den erkämpften Sieg lobte und von einer starken Dinslakener Mannschaft sprach.

Bereits am Dienstagabend geht es weiter für die Kobras in den Pre-Playoffs: Um 20 Uhr wird das Heimspiel gegen die EG Diez-Limburg nachgeholt.