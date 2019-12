Dinslaken Kobras kämpfen mit der Grippewelle

Dinslaken. Die Dinslakener Kobras müssen am Wochenende wie gewohnt zweimal ran. Am Freitag bei der EG Diez-Limburg und am Sonntag bei den Bären aus Neuwied.

Der Aufwand in der Eishockey-Regionalliga ist nicht nur finanziell hoch, sondern kostet auch einiges an Zeit. Die Dinslakener Kobras müssen am Wochenende wie gewohnt zweimal ran, bestreiten aber beide Spiele in fremden Hallen. Am Freitagabend geht es zunächst um 20.30 Uhr zum Spitzenreiter EG Diez-Limburg, ehe am Sonntag (19 Uhr) die Bären aus Neuwied auf die Giftschlangen warten.

Vor dem Doppelspieltag plagen Trainer Milan Vanek aber erneut Personalsorgen. Die große Verletztenmisere war zuletzt etwas zurückgegangen, jetzt hat die Grippewelle aber bei den Dinslakenern zugeschlagen. „Am Dienstag hatten wir nur zehn Spieler beim Training. Ich hoffe, dass bis Freitagabend noch welche dazukommen“, beklagt der Übungsleiter die aktuelle Personalsituation.“

Keine Verstärkung von den Füchsen

Auf Verstärkung aus der U20 der Duisburger Füchse muss Vanek ebenfalls verzichten, weil diese parallel spielt. Inwiefern sich der Kader der Kobras zum Spiel bei der EG Diez-Limburg noch vergrößert, bleibt also abzuwarten. Die Erwartungen wachsen für Vanek aber nicht gleich mit der Kadergröße: „Wir sind auch schon mit einem sehr kleinen Kader nach Diez gefahren und hatten die am Rande einer Niederlage.“

An den Ligaprimus haben die Giftschlangen ohnehin gute Erinnerungen, denn beim letzten Aufeinandertreffen am 10. November siegten die Dinslakener auf eigenem Eis knapp mit 6:5. Von einer derartigen Sensation sind die Kobras aber mit nur zehn Spielern weit entfernt. „Limburg ist“, stellt Vanek „der Favorit, die haben einfach ganz andere Möglichkeiten als wir.“

Bis es am Sonntag zu den Bären nach Neuwied geht, haben die Kranken etwas mehr Zeit, sich zu erholen, darauf hofft Vanek: „Wir müssen bei allen Spielern eigentlich spontan gucken, wie es aussieht, aber bis Sonntag ist noch etwas Zeit. Wir wollen in beiden Spielen so lange wie möglich mithalten. Über jeden Punkt, den wir holen, freue ich mich natürlich doppelt.“

Suche nach Neuzugängen

Die personelle Misere wird aber nicht einfach nur zur Kenntnis genommen. Dinslakens Sportlicher Leiter und Coach Vanek arbeiten hinter den Kulissen an möglichen Neuverpflichtungen. „Die Wechselfrist ist am 15. Januar, bis dahin werden wir versuchen, uns noch zu verstärken, aber da muss alles passen.“ Damit meint der Übungsleiter nicht nur den finanziellen Rahmen, sondern auch die charakterlichen Eigenschaften der potenziellen Neuzugänge. Wenn alle Stricke reißen, hat Vanek selber ja auch noch ein Trikot. Seinen Einsatz möchte er aber so lange es geht vermeiden, wie er mit einem Augenzwinkern verrät: „Also jetzt spiele ich nicht. Wenn wir bis Januar keine Verstärkungen haben und alle Stricke reißen, dann muss ich meinen Vertrag als Trainer kündigen und einen als Spieler unterschreiben.“