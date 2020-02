Dinslaken Kobras gelang zum Abschluss doch noch ein Sieg

Sie können es doch noch. Die Dinslakener Kobras haben, wenn auch ein bisschen spät, ihr erstes Spiel in den Pre-Playoffs der Eishockey-Regionalliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Milan Vanek war die gesamte Dauer der Zwischenrunde ohne Sieg geblieben, schaffte es lediglich zweimal in die Overtime. Am letzten Spieltag gelang mit dem 7:3 (2:1, 2:0, 3:2)-Erfolg bei den Ratinger Ice Aliens auch gleich der Sprung auf den fünften Platz in der Abschlusstabelle.

Versöhnung also nicht nur für Vanek und sein Team, sondern auch ein Sieg für die Anhänger und treuen Schlachtenbummler der Giftschlangen. „Das war auch für die Fans jetzt wichtig. Die sehen und lesen jede Woche das Gleiche. Wir führen, aber gewinnen nicht, und jetzt haben wir es noch einmal bewiesen. Auch wenn das natürlich etwas spät ist“, so der Trainer.

Stefan Dreyer brachte die Gäste passend zu seiner Trikotnummer in der elften Minute mit 1:0 in Front. Die Hausherren glichen nur drei Minuten später aus (14.), doch Dominick Spazier brachte seine Farben erneut in Front (16.).

Schiefner traf zum 4:1

In der ersten Drittelpause konnte sich Vanek einen Spruch gegenüber seiner Mannschaft nicht verkneifen, wie er mit einem Lachen berichtete: „Ich habe den Jungs gesagt, dass es leider nicht von 2:1 auf 4:1 geht, da müssen wir jetzt durch.“ Fünfmal hatten seine Schützlinge zuvor einen 3:1-Vorsprung verspielt. Am letzten Spieltag aber sollte es gelingen. Nach dem 3:1 von Henrik Müller (25.), besorgte Sven Schiefner das entscheidende 4:1 (36.).

Im Schlussdrittel machten die Gäste weiter Druck und setzten sich durch Leon Taraschewski sogar noch auf 5:1 ab (45.). Nur wenige Sekunden später stellten die Gastgeber mit ihrem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (46.).

Ungefähr acht Minuten vor dem Ende bediente Philipp Heffler dann Dennis Appelhans, der zum 6:2 für die Kobras einschoss (52.). Die Außerirdischen hatten zwar erneut eine schnelle Antwort zum 3:6 parat (54.), doch den Schlusspunkt setzte Dinslakens Sören Hauptig mit seinem Tor zum 7:3 (59.).

„Wir haben“, freute sich Übungsleiter Vanek nach dem Spiel, „gut und vor allem clever gespielt heute. Der Sieg war eigentlich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.“ Für die Kobras endet die Saison damit schon im Februar. Einen mannschaftsinternen Abschluss gibt es am Dienstag beim letzten Training, ehe es dann in die Pause geht. Im Hintergrund laufen längst die Planungen auf die kommende Spielzeit. Ein erstes Treffen will Vanek mit seiner Mannschaft dann wieder für Anfang April ansetzen. Bis dahin sollen sich einige Personalien geklärt haben. Der Russe Dmitri Kutsnetsov ist mit Ablauf seines Visums wieder in die Heimat zurückgekehrt und wird wohl nicht mehr für die Dinslakener auflaufen.

Strafminuten: Dinslaken 8, Ratingen 10.