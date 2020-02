Dinslaken. Beim Erfolg im Hinspiel verletzte sich Philipp Tuda schwer am Knie. Für die Revanche in der Douvermannhalle ist „Einsatzbereitschaft das A und O.“

Dinslaken blickt nicht nur positiv auf Aldekerk-Sieg zurück

Der 32:29-Erfolg Ende September 2019 beim TV Aldekerk war bis zur Weihnachtspause der einzige Sieg des MTV Rheinwacht in der Regionalliga. Ausschließlich positiv in Erinnerung geblieben ist den Dinslakener Handballern die Partie in der Vogteihalle allerdings nicht, weil sich Philipp Tuda in Kerken einen Kreuzbandriss zuzog, der den abwehrstarken und erfahrenen Rückraumspieler wohl bis zum Saisonende zum Zuschauen zwingt. Ein Ausfall, der den amtierenden Meister immer noch schmerzt. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit Philipp jetzt einige Punkte mehr hätten“, sagt auch Trainer Harald Jakobs. Doch diese Gewissheit bringt den Tabellenvorletzten in seiner prekären Lage natürlich nicht weiter. Reichlich Punkte müssen – auch ohne Tuda – her, und da sieht Jakobs sein Team gerade in den fünf verbleibenden Heimpartien in der Pflicht – wie am Sonntag um 11.15 Uhr, wenn Aldekerk zum Rückspiel in die Douvermannhalle kommt.

Dominik Köller – der Held im Hinspiel

Der Überraschungscoup beim als äußerst heimstark geltenden TVA war am dritten Spieltag vor allem auch Torwarttrainer Dominik Köller zu verdanken, der seinen Kasten in der Schlussphase regelrecht vernagelte. Köller wird auch am Sonntag wieder im Dinslakener Aufgebot stehen, denn bei Kapitän Marco Banning macht der Rücken wieder große Probleme – Einsatz ausgeschlossen. Genau wie bei Mirko Krogmann, dessen Sprunggelenk immer noch stark angeschwollen ist, und Abwehrspezialist Robert Jakobs (Rücken). Beim Training unter der Woche fehlten einige weitere Akteure krank, sie dürften am Sonntag aber wohl alle wieder auf der Platte stehen.

Die ganz schwache erste Hälfte bei der 23:30-Niederlage in Korschenbroich am vergangenen Samstag hat Jakobs mit seinen Schützlingen nicht mehr groß thematisiert, der Coach hofft vielmehr, dass seine Akteure gegen Aldekerk an die deutlich bessere zweite Hälfte anknüpfen: „Es bringt nichts, den Finger da noch einmal in die Wunde zu legen. Jeder sollte sich jetzt der Situation bewusst sein“, sagt Jakobs, „die Einsatzbereitschaft ist das A und O. Wenn wir 100 Prozent geben, können wir jeden Gegner in dieser Liga schlagen.“

Langjährige Rivalität

Der TV Aldekerk scheint nach dem 30:23-Heimerfolg über Aufsteiger Weiden endgültig im gesicherten Mittelfeld angekommen zu sein. Im Dinslakener Lager rechnet aber trotzdem niemand damit, dass es dem Tabellenachten am Sonntag an Ehrgeiz mangeln könnte. Dafür dürfte nicht nur die langjährige Rivalität der beiden Niederrhein-Teams, sondern natürlich auch die überraschende Aldekerker Hinspielniederlage sorgen.

Der TVA verfügt nicht nur über einen wurfgewaltigen Rückraum, sondern macht auch über 60 Minuten richtig Tempo. Doch wie in Korschenbroich will sich Rheinwacht auf keinen Fall noch einmal überrennen lassen.

Die Lage im Tabellenkeller

Sieben Zähler hat der MTV Rheinwacht bis dato erst gesammelt und rangiert damit punktgleich mit Schlusslicht Remscheid auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am vermeintlich rettenden Ufer hat der TV Jahn Köln-Wahn auf Rang zwölf nur einen Punkt mehr auf dem Konto. Vermeintlich, weil es im schlechtesten Fall auch drei Teams aus der Regionalliga erwischen könnte. Wie eigentlich immer könnte sich durch die Abstiegskonstellation in der 3. Liga auch ein erhöhter Abstieg für die Klasse darunter ergeben. Entscheidend ist, wie viele Mannschaften vom Mittelrhein und Niederrhein runter müssen. Sind es zwei, würde es auch den Drittletzten der Regionalliga erwischen. Daumen drücken ist vor allem für Gummersbach II und Leichlingen angesagt.