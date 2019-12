Die Talfahrt des TV Jahn Hiesfeld geht weiter

Die Talfahrt der Hockey-Herren des TV Jahn Hiesfeld in der Oberliga geht weiter. Auch am vierten Spieltag gelang den „Veilchen“ kein Sieg. Vor heimischer Kulisse lieferten die Hiesfelder zwar eine ordentliche Vorstellung, mussten sich nach 60 Minuten aber dem VfB Hüls mit 11:15 (3:9) geschlagen geben.

Die Anfangsphase gehörte zunächst den Gastgebern. Routinier Malte Mengler traf bereits in der zweiten Minute zum 1:0 für den TV Jahn. Zehn Minuten später konnte Lukas Lohse nach einer Ecke dann sogar auf 2:0 erhöhen. Mit der 2:0-Führung im Rücken, stellten die Hiesfelder das Hockeyspielen aber erstmal ein und kassierten innerhalb von zehn Minuten sieben Gegentore. Zwar konnte Jahn-Angreifer Nils Schiffer kurzzeitig auf 3:7 verkürzen (26.), doch der VfB erzielte vor dem Gang in die Kabine zwei weitere Treffer (28., 29.).

Aufholjagd kommt zu spät

Nach dem Pausentee nahm das Debakel zunächst weiter seinen Lauf – 3:10. Die Hausherren gaben sich nicht auf. Luis Krenzer traf in der 37. Minute zum 4:10 (37.), die Hülser Antwort folgte jedoch. In den verbleibenden gut zwanzig Minuten spielte sich dann besonders Hiesfelds Spielertrainer David Saoudi in den Vordergrund. Ihm gelangen in der Restzeit noch vier Treffer (39., 56., 57., 60.). Die Hiesfelder Aufholjagd wurde durch weitere Tore von Eike Paul (42.), Malte Mengler (43.) und Nils Schiffer (45.) beflügelt. Für etwas Zählbares sollte es am Ende aber wieder nicht reichen. Zu fahrig präsentierten sich die Hiesfelder in der Defensive .„Wir haben uns“, fasste Hiesfelds Pressesprecher Jürgen Bartoszewski nach dem Schlusspfiff zusammen, „in der zweiten Halbzeit sehr gut zurückgekämpft. Aber die Schwächephase in der ersten Halbzeit hat der VfB Hüls clever ausgenutzt und so auch das Spiel gewonnen.“