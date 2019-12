Dinslaken. Aufsteiger HSG Hiesfeld/Aldenrade scheint in der Handball-Oberliga etwas besser in Tritt zu kommen. Die Saisonziele sind noch realisierbar.

Die Formkurve der HSG Hiesfeld/Aldenrade zeigt nach oben

Kurz vor dem Weihnachtsfest scheint den Handballern der HSG Hiesfeld/Aldenrade in der Oberliga dann doch noch ein Licht aufgegangen zu sein. Erst der starke Auftritt gegen Tabellenführer Wölfe Nordrhein vor zwei Wochen (22:23), nun der Sieg im Duell der Kellerkinder gegen die HSG Neuss/Düsseldorf II – die Stimmung dürfte sich bei den Hiesfeld/Aldenrade zuletzt durchaus erhellt haben. Mit einem weiteren guten Auftritt gegen die stark eingeschätzte SG Langenfeld II (Sa., 16 Uhr) will der Aufsteiger das Jahr beschließen. Noch sind die selbst gesteckten Saisonziele in Reichweite. „Wir wollten einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das ist noch machbar“, sagt Trainer Harry Mohrhoff, der weiß, „dass wir mit etwas mehr Glück und Können durchaus im Mittelfeld stehen könnten.“

Weil die HSG aber viele Spiele – mit Ausnahme der Pleite gegen Mettmann (25:38) – nur knapp verloren hat, ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten trotz der mageren Bilanz von bisher zwei Siegen noch intakt. Das größte Manko des Mohrhoff-Teams war allerdings die hohe Fehlerquote. Auch am vergangenen Wochenende notierte sich der HSG-Trainer wieder 17 Schnitzer. „Zu viel“, wie er betont.

Die Sicherheit fehlt

Weil der Druck aber mit jeder Niederlage nicht unbedingt weniger wird, dem jungen Team die Erfahrung fehlt und auch die routinierten Spielern in den engen Situationen nicht mit eiskaltem Händchen vorangehen, steckt die HSG in einer verzwickten Lage. Mohrhoff: „In der vergangenen Saison ist uns vieles leicht von der Pelle gegangen. Jetzt geraten wir schon vorher oft ins Grübeln. Wir wissen ja als Neuling nicht genau, wo wir stehen. Uns fehlt momentan in den Drucksituation die Sicherheit.“ Gerade diese Drucksituationen lassen sich im Training aber nur schwer simulieren. Nur durch Erfahrung und vor allem Erfolge wird das Spiel der HSG an Sicherheit zunehmen. Positiv: Routinier Kevin Kirchner kam zuletzt immer besser in Tritt. Auch die letztjährigen A-Jugendlichen Philipp Homscheid und Jonah Ebbing lernen mit zunehmender Spielpraxis weiter dazu.

Die bevorstehende Weihnachtspause kommt den Hiesfeld/Aldenradern gelegen. „Wir müssen einfach mal den Kopf frei bekommen. Ich hoffe, dass die Jungs viele, große Geschenke bekommen, damit sie mal nicht an Handball denken“, sagt Harry Mohrhoff.

Pokalspiel gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken

Zweimal ist seine Mannschaft in diesem Kalenderjahr noch gefordert. In der Liga gegen Langenfeld und schließlich am 17. Dezember im Kreispokal. Da steht dann das innerstädtische Duell mit dem MTV Rheinwacht Dinslaken an. Mohrhoff: „Darauf freut sich im Grunde jeder Handballer in Dinslaken.“ Der weitere Fahrplan sieht noch ein gemeinsames Abschlusstraining (Mohrhoff: „Mit Schrottwichteln“) vor sowie die große Vereins-Weihnachtsfeier.

Kurz nach dem Jahreswechsel geht es dann wieder rund. Am 2. Januar 2020 steht ein Trainingsspiel in Rhede an, am 4. Januar ein Turnier beim HC Sterkrade.