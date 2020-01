Dinslaken. Zwei Dinslakener Spieler sind am kommenden Wochenende bei der Hallenhockey-Europameisterschaft in Berlin im deutschen Kader.

Die Hallenhockey-Bundesliga pausiert bei den Herren am kommenden Wochenende, stattdessen findet in Berlin die Europameisterschaft statt. Zwei Dinslakener sind auf dem Feld mit dabei: Verteidiger Moritz Ludwig und Angreifer Jan Schiffer, die beide für den HTC Uhlenhorst Mülheim in der höchsten deutschen Klasse spielen, sollen zum Erfolg beitragen.

Ludwig ist der Benjamin im Kader der Gastgeber. „Ich möchte meine beste Leistung abrufen und im Vergleich zu den anderen nicht abfallen. Mein Ziel ist es, zu zeigen was ich kann“, geht Ludwig selbstbewusst in das Turnier. Für ihn ist es in Abwesenheit der A-Kader-Spieler, die sich auf die ProLeague vorbereiten, die erste Gelegenheit, sich bei einem Senioren-Turnier in den Fokus zu spielen. „Noch bin ich relativ entspannt, aber ich glaube, dass die Anspannung steigt, wenn das Turnier startet“, so Ludwig.

Muskuläre Probleme

Körperlich wieder auf dem Vormarsch ist auch Jan Schiffer, der vor Weihnachten noch mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. „Ich konnte die Bundesligaspiele ganz gut nutzen, um wieder zurückzukommen“, so der Stürmer, der die Mülheimer 2018 mit seinem Siegtor zum ersten deutschen Feldhockeytitel nach 21 Jahren geschossen hatte.

In der Favoritenrolle sehen die beiden die Österreicher, die als Titelverteidiger und Weltmeister anreisen. Im Gegensatz zu den anderen Nationen reisen die Österreicher mit ihrem A-Kader an. Frühestens im Halbfinale kann Deutschland auf den Nachbarn treffen, in der Vorrunde stehen zunächst die Spiele gegen Belgien (Fr., 13.45 Uhr), Tschechien (Fr., 19.45 Uhr) und die Niederlande (Sa., 12.45 Uhr) an. Für die Spieler ist es etwas Besonderes, vor eigenem Publikum zu spielen. „Als ich gehört habe, dass das Turnier in Deutschland stattfindet, habe ich noch einmal Extra-Lust bekommen“, sagt Jan Schiffer. Es ist angerichtet für drei Hockeyfesttage in Berlin. Und zwei Dinslakener sind mittendrin.