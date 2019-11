Die Aufholjagd der HSG Hiesfeld/Aldenrade II kam zu spät

Dinslaken. Jörg Schnier war nach der 26:27 (11:12)-Niederlage der HSG Hiesfeld/Aldenrade II in der Handball-Landesliga gegen den TV Biefang angesäuert.

Jörg Schnier war nach der 26:27 (11:12)-Niederlage der HSG Hiesfeld/Aldenrade II in der Handball-Landesliga gegen den TV Biefang merklich angesäuert: „Diese Niederlage ist überflüssig wie ein Kropf“, meinte der HSG-Trainer: „Aber das passiert, wenn die Einstellung nur in den ersten und letzten sieben Spielminuten stimmt.“ Die Gastgeber legten einen guten Start hin und führten mit 6:3 (8.). Danach lag bei den Rot-Weiß-Violetten vieles im Argen. Hätte Florian Jüngling nicht einen Sahnetag erwischt und sieben seiner elf Treffer in der ersten Hälfte erzielt, wäre der Halbzeitrückstand deutlicher ausgefallen.