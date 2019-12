Dinslaken/Voerde. Die A-Jugendlichen des SuS 09 Dinslaken gingen in der Fußball-Leistungsklasse im Derby beim TV Jahn Hiesfeld unter. Die C-Junioren siegten.

Die A-Jugendlichen des SuS 09 Dinslaken, die nach acht Spieltagen noch keinen Punkt holen konnten und damit auf dem letzten Platz in der Fußball-Leistungsklasse stehen, gingen im Derby beim TV Jahn Hiesfeld mit 1:5 (0:4) unter. Jahn-Coach Silvano Bedrina ging schon vor der Partie von einem Sieg aus: „Ich hatte keine Angst, dass etwas Unvorhergesehenes passieren würde. Meine Mannschaft hat die Vorgaben gut umgesetzt und eine klasse Mannschaftsleistung gezeigt.“ Ein besonderes Lob ging an Tim Tillmann Weber aus der B-Jugend, der für den erkrankten Torwart Maximilian Franken einspringen musste: „Er hat ein sehr ruhiges und gutes Spiel gemacht.“ SuS-Trainer Holger Pollheim sieht seine Mannschaft aktuell nicht wettbewerbsfähig: „Bei uns fehlt die Moral und der Wille zu gewinnen. Nach dem frühen 0:2 denkt die Mannschaft gar nicht mehr daran, das Spiel noch zu drehen, sondern lässt die Köpfe hängen und gibt sich auf.“ Laurenz Hübinger (6., 15.), Eren Srigül (9., 57.) und Nat-Lemuel Abogaye (32.) trafen für die „Veilchen“. Donik Xhemajli erzielte den Ehrentreffer für den Spiel- und Sportverein in der 77. Minute.

TV Voerde auf Abstiegsplatz

Für den TV Voerde war beim Mülheimer SV 07 nichts zu holen. Die Gäste verloren klar mit 2:5 (0:3). Nach dem deutlichen Rückstand in der Halbzeit war für die Voerder nichts mehr zu holen. Die beiden Tore von Justin Oktay Franz (77.) und Thorben Rogge (87.) waren nach dem 0:5 nur noch Ergebniskorrektur. Damit befindet sich der TVV mit sechs Punkten aktuell auf einem Abstiegsplatz mit einem Punkt Rückstand auf einen Relegationsplatz.

„Das war bitter, ein Punkt wäre verdient gewesen“, resümiert Julian Schubert, Trainer der B-Junioren des SuS 09 Dinslaken, das Spiel gegen den TuS Mündelheim. Seine Mannschaft verlor knapp mit 0:1 (0:0). „In der ersten Halbzeit haben beide Mannschaften nicht gut gespielt, in der zweiten Halbzeit konnten wir den Ball nicht im Tor unterbringen und dann machen es halt die Gegner. Wir haben unsere Lehren draus gezogen und werden es im nächsten Spiel besser machen“, so Schubert weiter.

Trotz 0:4 (0:0)-Niederlage war Trainer Christoph Frömmel mit der Leistung des TV Voerde gegen den Mülheimer SV 07 zufrieden: „Wir mussten auf vier Stammspieler verzichten und sind mit nur zwölf Leuten angereist. Was meine Mannschaft dafür geboten hat, ist beachtlich.“ In der ersten Halbzeit erspielten sich die Voerder gleich vier gute Chancen, die sie allerdings nicht nutzen konnten. Nach einem Strafstoßtor in der zweiten Halbzeit (47.) liefen sie einem Rückstand hinterher und die Kraft ließ bei der dünnen Besetzung mit der Zeit nach.

Versöhnlicher Hinrundenabschluss

Nach der enttäuschenden Niederlage vor einer Woche schossen sich die C-Junioren des SuS 09 Dinslaken den Frust von der Seele. Beim TV Jahn Hiesfeld gewann man deutlich mit 6:0 (2:0). „Einen versöhnlichen Hinrundenabschluss würde ich das nennen. Wir haben den Hiesfeldern keine Chance gelassen und sehr gutes Pressing gespielt. Die Partie hätte auch 9:0 oder 10:0 enden können. Der Keeper des TV Jahn verhinderte Schlimmeres“, resümierte Felix Schütte, Coach des SuS 09. Erfolgreich vor dem Tor waren Gabriel Kiselgof (12., 44.), Jonas Winken (34.), Tim Wollbrinck (62., 69.) und Ole Schmitz (66.).