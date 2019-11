Voerde. Der 13-Jährige vom 1. Voerder TSC ist bei der Deutschen Meisterschaft in Dorsten erneut ganz vorne und freut sich nun auf die WM in Polen.

Der Voerder Tänzer Christian Weiß verteidigt seinen DM-Titel

Christian Weiß vom 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß hat seinen Deutschen Meistertitel im Jazz- und Modern Dance erfolgreich verteidigt. In der Sporthalle des Petrinum-Gymnasiums in Dorsten setzte sich der 13-jährige Tänzer souverän gegen seine Konkurrenz durch und sicherte sich somit die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Bereits in der Vorrunde erntete der Schüler für seine technisch hochklassige Choreographie viel Applaus vom Publikum. Auch im Finale knüpfte er an seine starke Leistung an und verdiente sich Bestnoten: Sechs von sieben Wertungsrichtern stuften Weiß auf Platz eins ein. Ein deutliches Ergebnis, das der 13-Jährige nicht zuletzt seiner gut einstudierten Choreographie zu verdanken hatte, mit der er ein Zeichen gegen Mobbing setzen möchte.

Anfang Dezember geht die Reise des jungen Tänzers weiter: Bei der Weltmeisterschaft im Jazz- und Modern Dance in Polen wird Weiß nicht nur seinen Tanzverein, sondern auch Deutschland vertreten. Bis es soweit ist, steht ein straffes Trainingsprogramm an. Viermal pro Woche übt der 13-Jährige mit seiner Trainerin Ljalja Horn-Ivanisenko Tanzschritte ein, zweimal pro Woche steht zudem Training in der Sportklinik Duisburg an.