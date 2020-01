Der SV Spellen ist in der Kreisliga A wieder auf Erfolgskurs

Nach dem hervorragenden dritten Platz in der vergangenen Saison hatte Andre Feldkamp, Trainer der Kreisliga-A-Fußballer des SV Spellen, den Wunsch geäußert, auch in dieser Saison möglichst lange oben mitspielen zu können. Ohne einen genauen Tabellenplatz als Zielvorgabe zu setzen, sprach der Coach vor der Saison von einer „Bombe“, falls sein Team die Platzierung der Vorsaison noch toppen könne. Aktuell sieht es ganz danach aus, als könnte die junge Spellener Truppe die gute Saison 18/19 bestätigen. Mit 35 Punkten aus 19 Spielen steht der SVS aktuell wieder auf dem dritten Platz.

Feldkamp ist mit der Punkteausbeute seiner Truppe daher auch vollkommen zufrieden: „Wir sind voll im Soll“, möchte Feldkamp aber trotz nur drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer SV Fortuna Millingen bescheiden bleiben und keine neuen Ziele setzen: „Vom Aufstieg möchte ich erstmal nichts hören. Das ist alles so eng in der Tabelle, da kann immer noch alles passieren. Wenn wir Ende April immer noch Tuchfühlung nach ganz oben haben, kann man vielleicht mal daran glauben, aber das kann man nicht planen und das möchte ich auch nicht als Ziel setzen.“

Feldkamp will „spielerisch guten Fußball“ bieten

Dass die Spellener sich vor keinem Gegner verstecken müssen und jeden schlagen können, haben sie spätestens im letzten Spiel des Jahres noch einmal eindrucksvoll bewiesen. Gegen den zu dem Zeitpunkt auf Platz eins stehenden SV Haldern gewann man souverän mit 2:0. Trotz aller Heiterkeit sieht Feldkamp immer noch einiges an Arbeit vor sich. Mittlerweile haben die Spellener sich eine gewisse Portion Respekt in der Liga verschafft und treffen deswegen auf viele tief stehende Mannschaften. „Da müssen wir uns weiter verbessern und es schaffen Lösungen zu finden. Wir wollen spielerisch guten Fußball spielen, das ist mir wichtig. Wenn man dann trotzdem mal ein Spiel verliert, ist das vollkommen in okay“, so Feldkamp.

Er ist überzeugt davon, dass seine Spieler die Fähigkeiten dazu haben: „Wir haben eine spielstarke, schnelle, motivierte und selbstbewusste Mannschaft. Die Entwicklung ist zu sehen. Leider passieren noch zu viele Fehler, aber das gehört zu einer jungen Mannschaft und deren Entwicklung dazu. Wenn wir die noch abstellen und unsere Chancen besser nutzen, ist alles möglich.“

Ausfälle gut kompensiert

Auch wie seine Spieler die Ausfälle von wichtigen Stammspielern kompensiert haben, hat dem Übungsleiter imponiert. Alexander Thelen ist fast die gesamte Hinrunde ausgefallen und steigt nun langsam wieder ins Training ein. Marcel Lucahsen, Kapitän und der Kopf der Mannschaft, wird wahrscheinlich die gesamte Saison fehlen. Dazu wird Lars Puschmann, der laut Feldkamp das „Mentalitätsmonster“ der Mannschaft ist, bis Ende April auf Reisen sein. Zu allem Überfluss kam dann auch noch die Verletzung von Florian Albri dazu, der sich im letzten Spiel einen Kapselriss im Finger zugezogen hat und vermutlich für den Rest der Saison wegbricht. „Wie die Jungs, vor allem auf der Sechs, den Ausfall von Marcel Lucahsen kompensiert haben, muss man mal erwähnen. Das haben die richtig gut gemacht“, schwärmt Feldkamp. Der Spellener Coach geht trotz der Ausfälle voller Zuversicht in die zweite Hälfte der Saison und ist überzeugt, dass er mit seinem Team die gesteckten Ziele erreichen kann.