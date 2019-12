Der SuS Dinslaken 09 bleibt vorerst bei interner Lösung

„Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist immer das schwerste“ – das an dieser alten Sportlerweisheit tatsächlich etwas dran sein könnte, mussten auch die Fußballer des SuS 09 Dinslaken zuletzt schmerzlich erfahren. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga im Sommer 2018 sorgten die 09er, damals noch unter der Leitung von Thorsten Schramm, lange für positive Schlagzeilen. Im zweiten Jahr ist von der Euphorie meist nicht mehr viel übrig geblieben, und die Gegner wissen sehr wohl, was einen gegen den nicht mehr so neuen Konkurrenten erwartet. Der SuS hatte mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Die sonst so stabile Defensive wollte zu Beginn der Spielzeit nicht recht funktionieren. Übungsleiter Schramm fehlte länger aus gesundheitlichen Gründen, und beim SuS ging es auf dem Platz drunter und drüber. Zum Ende der Hinrunde haben die Dinslakener aber noch einmal die Kurve gekriegt. Als Schramm sein Amt Mitte Oktober zur Verfügung stellte, hatten die Dinslakener acht Punkte auf dem Konto und befanden sich damit auf einem Abstiegsplatz. Mittlerweile sind es 21 Zähler und immerhin der Relegationsplatz.

Schubert: Haben uns wieder auf unser Stärken besonnen

Der SuS hat aber definitiv wieder den Anschluss in der Liga gefunden und konnte in einigen Spielen gegen hoch gehandelte Kontrahenten sogar überraschen. Nach Schramms Rücktritt hat Julian Schubert, gemeinsam mit den erfahrenen Akteuren Jens Krönung und Sebastian Pfeiffer, die Zügel an der Seitenlinie übernommen und kann bislang auf eine ordentliche Bilanz zurückblicken. Von möglichen 21 hat er 13 Punkte mit seiner Mannschaft geholt und den SuS aus der Krise geführt. Schubert ist mit seinen 22 Jahren noch sehr jung, hat aber dennoch einen sehr klaren Blick auf den bisherigen Verlauf: „Bei uns hat zu Beginn der Saison vieles nicht zusammengepasst. Wir konnten unsere Leistung aus irgendwelchen Gründen nicht auf den Platz bringen, aber wir sind auch wieder da raus gekommen. Die Mannschaft hat sich wirklich um 180 Grad gedreht und zuletzt einen guten Job gemacht.“

Was genau beim SuS zu Beginn nicht gepasst hat, glaubt Schubert zu wissen: „Wir haben uns wieder auf unsere Stärken besonnen. Der SuS ist nicht bekannt für schönen Fußball, aber wir kommen über Teamgeist und Kampf. Wir sind in der Defensive wieder stabiler geworden und haben die Konter gut genutzt.“

Opriel ist die Lebensversicherung

Einer sticht bei den Dinslakenern in dieser Spielzeit besonders hervor. Stürmer Niklas Opriel ist so etwas wie die Lebensversicherung der 09er. Ein ums andere Mal hat er das spielentscheidende Tor geschossen – insgesamt sieben in 15 Spielen, dazu kommen zwei Vorlagen. Julian Schubert weiß, was er an Opriel hat und beschreibt seinen Angreifer mit einem Augenzwinkern: „Die unmöglichen macht er, die einfachen lässt er aus.“

Vom Trainer gibt es aber für weitere Akteure ein Sonderlob, neben einer ohnehin guten Mannschaftsleistung bisher: „Unsere jungen Wilden Marvin Krüger, Volkan Mirvan und Nico Knödlseder haben einen sehr guten Job gemacht und sind zu wichtigen Spielern im Kader geworden.“

Der SuS scheint also wieder zurück in der Erfolgsspur zu sein. Auf die Frage, ob es denn mit dem Klassenerhalt klappt, antwortet Schubert ohne zu zögern: „Das packen wir.“

War ursprünglich geplant, dass Schubert, Krönung und Pfeiffer das Team nur bis zur Winterpause betreuen, sieht es nun danach aus, als bliebe das Trio bis zum Sommer in der Verantwortung: „Wir sind guten Mutes, dass die Jungs das schaffen. Sie haben bisher einen guten Job gemacht. Da müssen wir jetzt nicht in wilden Aktionismus verfallen“, sagt Abteilungsleiter Lothar Milz.

Die Verantwortlichen hatten in den vergangenen Wochen zwar bereits mit einigen Trainern gesprochen, gepasst hat es aber aus diversen Gründen noch nicht. Wunschkandidaten sagten ab.

Nach den Feiertagen geht es für die Dinslakener im kommenden Jahr wie folgt weiter: 5. Januar: Hallen-Stadtmeisterschaft, 7. Januar Trainingsauftakt. Testspiele: 18. Januar: Union Hamborn (A), 24. Januar: Blitzturnier bei Arminia Lirich, 30. Januar: RWS Lohberg (A), 2. Februar DJK Vierlinden.