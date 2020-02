Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Zwischenrunde in der Eishockey-Regionalliga war groß. Die Dinslakener Kobras hatten sich einen Platz unter den besten vier Mannschaften auf die Fahne geschrieben. Dieser würde auch gleichzeitig die Teilnahme am Halbfinale der Playoffs bedeuten. Die Hälfte der Pre-Playoffs sind nun absolviert und die Giftschlangen haben erst magere zwei Zähler gesammelt. Bis zum vierten Platz fehlen aktuell nur vier Punkte, ausgeschlossen ist das Halbfinale also nicht, dennoch ist der Weg dahin beschwerlich. Grund dafür ist vor allem das Restprogramm. Am kommenden Wochenende warten mit der EG Diez-Limburg und dem EHC Neuwied zwei echte Kracher auf die Dinslakener.

In der laufenden Runde gibt es noch 15 Punkte zu vergeben, wollen die Kobras ihre Ziele noch erreichen, dann müssen schnell Punkte her. Benedikt Hüsken kennt die Situation bei den Dinslakenern als Kapitän mehr als gut und nimmt in der schwierigen Phase Stellung: „Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Jetzt zählen nur noch Punkte.“ Der Spielführer zeigt sich im Bezug auf die bisherigen Spiele aber auch selbstkritisch, wenn er sagt: „Wir waren in die entscheidenden Momenten einfach nicht da. Wir haben eine sichere Führung und verspielen diese dann noch. Außerdem sind wir in den Überzahlsituationen zu uneffektiv.“

Strammes Restprogramm

Mit sicheren Führungen dürfte es in den kommenden Spielen eng werden, denn es warten große Kaliber auf die Dinslakener. Mit der EG Diez-Limburg und den Bären aus Neuwied stehen die derzeitigen Top-Teams der Liga am Wochenende vor der Tür. „Das sind Mannschaften“, weiß Kapitän Hüsken, „die sich schon fürs Halbfinale einspielen. In solchen Spielen bekommen wir nur wenige Möglichkeiten und müssen diese dann auch besser nutzen als zuletzt.“ In den übrigen Begegnungen geht es dann ein zweites Mal gegen Limburg, Herford und zum Abschluss gegen die Ratinger Ice Aliens. Alles keine Unbekannten, schließlich haben die Mannschaften schon mehrfach in der Hauptrunde gegeneinander gespielt und kennen sich aus dem Effeff. „Wir kennen, glaube ich, mittlerweile die Schlittschuhgröße von den Gegnern“, scherzt Hüsken über die ständigen Aufeinandertreffen.

Videoanalyse vor Limburg

Am Dienstagabend stand für die Schützlinge von Trainer Milan Vanek dennoch eine Videoanalyse zusätzlich zum Training auf dem Programm. „Eigentlich“, nimmt der Spielführer seinen Trainer in Schutz, „ist Milan die ärmste Sau. Der redet sich Woche für Woche den Mund fusselig und wir bringen die Sachen nicht aufs Eis. Wir sind als Mannschaft jetzt mal dran, mit Punkten eine Reaktion zu zeigen. Das ist eine Charakterfrage.“