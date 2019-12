Der Friedrichsfelder Plan geht beim Hamminkelner SV auf

Dirk Lotz geht es da nicht anders als John „Hannibal“ Smith aus der US-amerikanischen Kultserie „A-Team“. Der Trainer der SV 08/29 Friedrichsfeld liebt es einfach, wenn ein Plan funktioniert. „Geiler Konter“, jubelte Lotz, als sein Torjäger Finn Müller in der 56. Minute nach einem feinen Schnittstellenpass des überragenden Jasper Weigl im Gastspiel beim Hamminkelner SV die 2:0-Führung für seinen Fußball-Bezirksligisten erzielte und damit den Boden für den 3:1 (1:0)-Erfolg der „Vereinigten“ bereitete. „Genauso war das gedacht. Wir wollten sicher stehen und mit einem schnellen Gegenstoß den zweiten Treffer machen“, erklärte der 08/29-Coach hinterher.

Die Gäste starteten bei kriselnden Hamminkelnern dominant, gaben die Kontrolle nach guten 20 Anfangsminuten aber vorübergehend ab und hatten Glück, dass der Volleyschuss von HSV-Stürmer Tom Wirtz knapp am Kasten vorbeistrich. Auf der anderen Seite meldete Thomas Giesen mit einem Distanzschuss an die Latte neuerliche Ambitionen für Friedrichsfeld an (30.). Eine Minute später durften die 08/29-Kicker dann tatsächlich jubeln. Marco Horstkamp ließ im Eins-gegen-Eins Gegenspieler Niklas Hollenberg stehen und vollstreckte trocken ins kurze Eck.

Gegen den Wind hatten es die Gäste in der zweiten Hälfte etwas schwerer, doch das Müller-Tor sorgte für noch mehr Ruhe bei den Akteuren und dem mitgereisten Anhang.

Der HSV steckte nie auf, hatte aber bis auf eine weitere Wirtz-Chance (84.) nicht viel zu melden, ehe Alexander Siepen in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch für den Anschluss sorgte. Wirklich brenzlig wurde es aber nicht mehr. 60 Sekunden später machte Horstkamp mit einem Weitschuss ins verwaiste Hamminkelner Tor endgültig den Deckel drauf.

„Ich bin unglaublich stolz auf die zwölf, 13 Leute, die ich momentan nur zur Verfügung habe“, erklärte Lotz und verteilte noch ein Sonderlob an Mittelfeldmotor Weigl: „Jassi ist wirklich ein echter Leader geworden.“