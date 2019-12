Den Dinslaken Kobras ging in Neuwied die Puste aus

Dinslaken. Am Sonntagabend traten die Dinslaken Kobras mit nur zwölf Feldspielern bei den Bären aus Neuwied an und musste sich mit 2:4 geschlagen geben.

Das Aufgebot der Dinslakener Kobras wechselt aus gesundheitlichen Gründen fast täglich. Ist ein Spieler wieder fit, fällt der nächste auch gleich aus. Die Verletztenmisere zieht sich eigentlich schon seit Beginn der Saison, erreicht im Moment aber die Spitze. Am Sonntagabend trat die Mannschaft von Trainer Milan Vanek mit nur zwölf Feldspielern bei den Bären aus Neuwied an und musste sich nach hartem Kampf mit 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) geschlagen geben. Dabei musste der Eishockey-Regionalligist kurzfristig noch auf den Kanadier Jesse Parker verzichten, der am Freitagabend bei der EG Diez-Limburg noch zum Aufgebot zählte. Der Angreifer hatte sich eine Verletzung am Fuß zugezogen und konnte nicht mit aufs Eis.

Die Offensive ist bei den Dinslakenern aber die kleinere Baustelle, denn vor allem in der Verteidigung brennt es. Mit Moritz Hofschen, Jerome Baum und Petr Macaj standen lediglich drei gelernte Verteidiger zur Verfügung, Hofschen schied während des Spiels dann auch noch mit einer Fußverletzung aus. Wie lange er den Kobras fehlt, bleibt abzuwarten.

Ex-Dinslakener Wilson traf

Dennoch trotzten Vaneks Schützlinge der dünnen Personaldecke und kämpften aufopferungsvoll im Icehouse Neuwied. Die Gastgeber erzielten in der 13. Minute die Führung durch den Ex-Dinslakener Kevin Wilson, der an diesem Tag seinen 33. Geburtstag feierte. Die Schlangen blieben aber weiter giftig und konnten durch Dennis Appelhans kurz vor Ende des ersten Drittels ausgleichen (20.).

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Im zweiten Spielabschnitt traf dann Neuwieds Kanada-Import Sam Aulie zur erneuten Führung für die Gastgeber (25.). Welchen Wert Aulie im weiteren Verlauf für die Bären haben würde ahnte zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mal er selbst. Die Dinslakener ließen sich vom erneuten Rückstand nicht beirren und spielten weiter mutig nach vorne. Hinten überragte vor allem Marvin Frenzel zwischen den Pfosten. Der Dinslakener Rückhalt konnte sich ein ums andere Mal mit tollen Paraden auszeichnen und erhielt nach dem Schlusspfiff ein Sonderlob von Trainer Milan Vanek.

Das Spiel war aber noch lange nicht vorbei. Auch im letzten Drittel war die Partie noch offen. Nach einem guten Spielzug von Stefan Dreyer und Philipp Heffler stand Martin Benes genau richtig und besorgte den 2:2-Ausgleich (52.). Die Stimmung brodelte im Icehouse Neuwied. Drei Minuten vor dem Ende war dann aber die Zeit von Sam Aulie gekommen. Der Kanadier erzielte nach Zuspiel von Jeff Smith zunächst die 3:2-Führung und sorgte kurze Zeit später auch noch für die Entscheidung (59.). Das Glück war, wie so oft in dieser Saison, nicht auf Seiten der Kobras. Trainer Milan Vanek fasste das Geschehen zusammen: „Das war ein glücklicher Sieg für Neuwied, und das haben auch die Gegner so bestätigt. Wir haben derzeit einfach eine Misere und es wird personell gesehen auch nicht besser. Wir werden in den kommenden Wochen noch mehr Wert auf Regeneration legen.“

Strafminuten: Dinslaken 20, Neuwied 18.