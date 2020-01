Das sind die Noten für die Handballer des MTV Dinslaken

Es hat auch im siebten Anlauf nicht geklappt mit dem ersten Heimsieg in der Saison 2019/20. Die Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken, im Mai letzten Jahres als Aufsteiger noch umjubelter Überraschungsmeister, schweben weiter in großer Abstiegsgefahr. Beim 22:23 gegen die HSG Siebengebirge zeigten die Gastgeber zwar eine richtig starke Abwehrleistung, waren aber im Angriff nicht effektiv genug. Die Dinslakener Akteure in der Einzelbewertung:

Nils Ahlendorf: Wie schon in Remscheid vor Wochenfrist zeigte der MTV-Keeper eine richtig starke Leistung, brachte die Schützen der HSG Siebengebirge vor allem im ersten Abschnitt immer wieder zur Verzweiflung. Das extrem hohe Niveau konnte „Ahli“ in Hälfte zwei zwar nicht ganz halten, an ihm ließ sich die Niederlage aber ganz sicher nicht festmachen. Note 2+

Dennis Backhaus: Der lange verletzte Kreisläufer und Abwehrchef war im Mittelblock wieder die erhoffte Verstärkung. Gemeinsam mit Steffen Hahn hielt er den Laden hinten dicht. Dass es bei ihm nach dreimonatiger Pause noch nicht reicht, um in der Deckung und im Angriff Vollgas zu geben, kommt nicht überraschend. Note 2

Nils Kruse: Kam direkt nach der Pause in die Partie und führte im Angriff sehr ordentlich Regie, bereitete einige Durchbrüche gut vor. Gegen die HSG-Abwehr konnte sich Kruse selbst im Eins-gegen-Eins aber zu selten durchsetzen. Note 3

Fabian Gorris: Der Rückraumspieler erzielte in Hälfte eins einen Treffer aus der zweiten Reihe und überzeugte als sicherer Siebenmeterschütze. An seine Form aus der vergangenen Saison kommt Gorris, den zuletzt auch Achillessehnenbeschwerden plagten, aber aktuell bei weitem nicht heran. Trainer Harald Jakobs ließ ihn nach der Pause dann auch nur noch in den Schlusssekunden aufs Feld. Note 4

Marc Pagalies: Kam nicht gut ins Spiel, zeigte sein Potenzial aber in der Schlussphase, als er auf Linksaußen drei wichtige Tore erzielte. Der wichtigste in der letzten Minute ging aber über das Tor. Note 3-

Christoph Enders: Hatte es am Kreis schwer, weil der Rückraum einfach auch nicht gefährlich genug war, erzielte aber immerhin einen Treffer und holte mehrere Siebenmeter heraus. Note 3

Jonas Höffner: Hinten wie vorne solide. Erzielte in Hälfte eins ein schönes Tor, als er nach Balleroberung gedankenschnell den verwaisten Kasten des Gegners ins Visier nahm - und vom eigenen Sechsmeterraum traf. Note 3+

Mirko Krogmann: In der Form aus dem Remscheid-Spiel hätte der MTV den Halbrechten gestern sehr gut gebrauchen können. Nach seiner Einwechslung unterliefen „Kroki“ aber gleich zwei vermeidbare Fehler. Seine Wurfkraft kam nur ein einziges Mal zur Geltung. Der Gegner attackierte den Linkshänder auch früh. Note 4

Marc Tomke: Kam auch nicht so zum Zug wie in Remscheid und konnte seine Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins zu selten ausspielen. Hinten gut. Note 3

Steffen Hahn: Der Rechtsaußen wird im Mittelblock immer stärker und war auch vorne mit sechs Treffern der beste Dinslakener Schütze. Das ein oder andere Tor mehr war aber auch für „Rudi“ drin. Note 2

Keeper Marco Banning kam in der Schlussphase zu seinem ersten Einsatz nach langer Verletzungspause. Für eine Bewertung stand der Kapitän aber zu kurz auf dem Feld. Genau wie Linksaußen Luca D’ Auria, der noch grippegeschwächt kaum spielte.