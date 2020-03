Dinslaken. Das Coronavirus droht den Dinslakener Energy Run auszubremsen: 3000 Starter erwartet Marathon Dinslaken am 22. März zum Lauf in der Innenstadt.

Das Coronavirus droht den Dinslakener Energy Run auszubremsen: Rund 3000 Starter erwartet Marathon Dinslaken am Sonntag, 22. März, zum Lauf durch die Innenstadt. Doch nachdem Gesundheitsminister Jens Spahn empfohlen hat, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, steht eben auch der Energy Run auf der Kippe.

Marathon Dinslaken beriet mit Verantwortlichen und Sponsoren

Am Dienstagvormittag beriet sich Marathon-Vorsitzender Manfred Feldkamp mit Verantwortlichen und Sponsoren, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Eine Entscheidung, ob die Veranstaltung wie geplant stattfindet, verschoben wird oder ganz ausfällt, wollte Feldkamp danach offiziell noch nicht erklären und verwies auf eine Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.

BSS Dinslaken sagt Feier zum 30-jährigen Bestehen ab

Der Behindertensportverein BSS Dinslaken hat unterdessen seine für kommenden Sonntag in der Hans-Efing-Halle geplante Feier zum 30-jährigen Bestehen abgesagt. Sie soll im Sommer nachgeholt werden.

Handballverband bleibt bei Spielverlegungen ohne Prüfung

Viel Kritik hatte der Handballverband Niederrhein in den letzten Wochen einstecken müssen, nachdem die Verantwortlichen im Zuge der Sorge um eine Ausbreitung des Coronavirus beschlossen hatten, dem Wunsch einzelner Vereine nach Spielverlegungen ohne Prüfung nachzukommen und damit praktisch auch allen Teams, die aus anderen Gründen nicht antreten wollten, einen „Freifahrtschein“ erteilten.

Am Montagabend tagte der HVN-Vorstand noch einmal zu diesem Thema – und entschied sich am Ende dazu, bei der bisherigen Marschroute zu bleiben. Der Spielbetrieb wird nun also erst einmal nicht pauschal eingestellt. Hat eine Mannschaft oder haben Schiedsrichter Bedenken, können die Partien aber weiterhin völlig unkompliziert abgesetzt werden.