Corona: TC Rot-Gold Voerde ist zurück auf dem Tennisplatz

Voerde. Nachdem die Landesregierung den Betrieb für kontaktfreie Sportarten im Freien erlaubt hatte, konnte der TC Rot-Gold Voerde seine Anlage öffnen.

Das lange Warten hatte schließlich ein Ende: Nachdem die Landesregierung am 6. Mai den Spiel- und Trainingsbetrieb für kontaktfreie Sportarten im Freien erlaubt hatte, konnte der TC Rot-Gold Voerde seine Platzanlage am vergangenen Freitag öffnen.

Die Plätze waren bereits vor einigen Wochen fertiggestellt worden, so dass sie kurzfristig spielbereit gemacht werden konnten. Am Samstag nahm die Tennisschule Jens Rahr ihren Trainingsbetrieb auf, so dass seitdem Jugendliche und Erwachsene wieder am Tennistraining teilnehmen können.

Benutzungsordnung für die Tennisspieler

Der Vorstand hatte für seine Mitglieder eine Benutzungsordnung erstellt, die die Ausübung des Tennissports unter Berücksichtigung aller Vorgaben der Coronaschutzverordnung regelt. Darüber hinaus wird ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept umgesetzt, um eine Verbreitung des Corona-Virus zu vermeiden. Im Rahmen einer Begehung der Anlage hatte sich der Vorstand davon überzeugt, dass alle rechtlichen Rahmenbedingungen für die Freigabe des Tennisspielens eingehalten werden können.

Markus Artz ist Corona-Beauftragter des TC Rot-Gold Voerde

Der TC Rot-Gold hat mit seinem Sportwart Markus Artz einen Corona-Beauftragten, der für die Einhaltung der Benutzungsordnung und des Hygienekonzepts verantwortlich ist und den Mitgliedern für Fragen im Zusammenhang mit erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Verfügung steht. Der Spielbetrieb ist zwar derzeit nur mit Einschränkungen möglich. „Wir hoffen allerdings“, so der 1. Vorsitzende Lutz Benninghoff, „dass die Landesregierung bei einem weiteren Rückgang der Corona-Infektionen die bisherigen Einschränkungen aufheben wird, so dass wir uns möglicherweise ab Ende Mai, Anfang Juni wieder weitgehend frei auf unserer Anlage und in unserem Clubhaus bewegen können“.

Der TC Rot-Gold bietet vergünstigte Probemitgliedschaften und Schnupperkurse für Tennisinteressierte an. Informationen erteilt der Vorstand und werden auf der Homepage unter www.tennisclub-voerde.de veröffentlicht.