Voerde. Chantal Homscheid bereitet sich auf die nächste Herausforderung vor: Im September will die Voerderin den Jungfrau-Marathon in der Schweiz laufen.

Momentan liegen aufgrund der Corona-Pandemie die meisten Sportarten komplett flach. Auch Chantal Homscheid kann nicht alle Einheiten so durchführen wie ursprünglich geplant, da mittlerweile auch Fitnessstudios geschlossen haben. Doch die selbstständige Yoga-und Personal Trainerin aus Voerde steckt mitten in der Vorbereitung auf den im September stattfindenden Jungfrau-Marathon in der Schweiz. Bei dem Event werden etwa 4000 Teilnehmer an den Start gehen, die Startplätze waren innerhalb von zwei Tagen ausgebucht. „Die Vorbereitung läuft gut, ich fühle mich super. Das Pensum ist sehr hoch, es geht schon in Richtung Leistungssport“, erklärt Homscheid, die aktuell alle zwei Tage laufen geht.

Chantal Homscheid macht neben Laufeinheiten auch Krafttraining

Dabei wechseln sich „schnelle Runden“ über sieben bis zehn Kilometer mit längeren Läufen über 17 bis 18 Kilometer ab, in den nächsten Monaten wird die Intensität dann noch weiter erhöht. „Ich baue auch Intervalle ein, um Reize zu setzen, durchgehend ein Tempo zu laufen wird auf Dauer langweilig“, sagt die 38-Jährige. Neben den Laufeinheiten macht Homscheid auch Krafttraining. „Ich habe ja Hanteln und das nötige Equipment hier zu Hause“, sagt die Athletin.

1500 Höhenmeter müssen bewältigt werden

Eine Besonderheit, die der Jungfrau-Marathon im Berner Oberland bietet, sind die 1500 zu bewältigenden Höhenmeter. „Das kannst du hier nicht wirklich simulieren, ich war bei vorherigen Challenges schon mal in der Höhenkammer trainieren, das werde ich vielleicht diesmal kurz vor dem Lauf auch nochmal machen“, schildert Homscheid. Für manche Einheiten fahre sie sogar ins Sauerland, damit sich „die Knochen an die Steigung gewöhnen“, aber bisher hätte sie sich immer gut mit den jeweiligen Höhen akklimatisieren können, berichtet die Voerderin.

Ferienwohnung in der Schweiz gebucht

Um sich schon einmal auf die Strecke und die Umgebung einzustellen, wird Homscheid bereits zwei Tage vor dem Marathon (12. September) anreisen. „Ich habe mir dort eine Ferienwohnung gebucht, wo ich mich auch selbst versorge, ich muss ja auf meine Ernährung achten“, erklärt die Läuferin mit einem Schmunzeln. „Ich muss den Lauf nicht in einer bestimmten Zeit schaffen, ich will nur ankommen. Ich bin froh, wenn ich Leute inspirieren kann“, sagt Homscheid.

Spendenaktion für den Verein Gänseblümchen Voerde

Darüber hinaus hat sie, wie bereits bei vergangenen Challenges, eine Spendenaktion ins Leben gerufen. In den nächsten Monaten sind Spenden auf das Konto des Vereins „Gänseblümchen Voerde“ erwünscht, der sich für krebskranke Kinder einsetzt. „Ich bin froh, wenn ich solche Charity-Aktionen machen kann, und es ist umso schöner, wenn ich damit anderen Leuten helfen kann. Ich suche mir die Vereine immer selber aus, schaue, was gut passt und womit ich mich identifizieren kann“, betont Homscheid. „Ich reise viel und habe zum Beispiel zuletzt in Tansania gesehen, wie schlecht es manchen Leuten geht. Deswegen ist es mir wichtig, dass das Geld direkt beim Träger ankommt.“

Die Ideen kommen beim Laufen

Was die Sportlerin an den Challenges reizt, schildert sie so: „Ich bin ein bisschen verrückt und mache gerne außergewöhnliche Dinge. Ich finde es spannend und bin sehr neugierig.“ Für das nächste Jahr hat Homscheid noch keine konkreten Ziele: „Ich gehe immer Step by Step. Ich möchte erstmal den Jungfrau-Marathon hinter mich bringen und hoffe, dass für Gänseblümchen etwas dabei herauskommt. Die Ideen kommen dann beim Laufen.“

Ziele für die Zukunft

Einige Ziele für die Zukunft hat die Personal Trainerin aber schon ins Auge gefasst. „Ich würde gerne den Ahle-Gletscher durchwandern, da muss man dann schauen, welche Jahreszeit man nimmt. Außerdem finde ich die Annapurna-Route in Nepal ganz spannend. Vielleicht finde ich auch einen netten Triathlon“, zählt Homscheid auf. Darüber hinaus nennt sie den Transalpine-Run, bei dem man in Zweier-Teams in sieben oder acht Tagen die Alpen überquert, dabei 200 bis 300 Kilometer sowie rund 15000 Höhenmeter bewältigt. „Dafür braucht man dann den passenden Partner, mit dem man auch mental auf einer Wellenlänge ist, aber das würde ich schon gerne machen“, sagt die Voerderin. Es gibt also genug Herausforderungen für die nächsten Jahre, doch zunächst freut sich Homscheid auf den kommenden Marathon.