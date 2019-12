Dinslaken. Aufsteiger HSG Hiesfeld/Aldenrade muss sich in der Handball-Oberliga erst an das neue Niveau gewöhnen. Dem jungen Team fehlt die Konstanz.

Bilanz: Die HSG Hiesfeld/Aldenrade ist noch zu brav

Die Saison in der Handball-Oberliga hatte für die HSG Hiesfeld/Aldenrade genau nach Plan begonnen. Ein Sieg zum Auftakt gegen den Mitaufsteiger TSV Aufderhöhe machte Mut für die Zukunft. Die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff brauchte aber dennoch einige Zeit, um sich an das Niveau in der neuen Spielklasse zu gewöhnen. Nach dem gelungenen Einstand folgten acht Niederlage. Auch wenn vier der acht Spiele denkbar knapp mit einem Tor verloren wurden, so fehlte es den Schützlingen von Harry Mohrhoff zumeist an Cleverness.

Beeindruckende Leistungen zeigte die HSG vor allem gegen die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten – Mannschaften wie Gladbach, die Wölfe Nordrhein oder Adler Königshof. Bei den Wölfen Nordrhein brannte die HSG im ersten Durchgang ein spielerisches Feuerwerk ab, ging mit einer 14:9-Führung in die Pause und dann doch noch leer aus. Mit dem Sieg gegen den Konkurrenten HSG Neuss/Düsseldorf hat die Mohrhoff-Sieben etwas Boden in der Tabelle gutgemacht.

Vierkampf um den Klassenerhalt

Unmittelbar vor dem Jahreswechsel rangiert die HSG also mit vier Zählern auf dem elften Platz. Der TV Angermund und Aufderhöhe haben ebenfalls vier Punkte, Neuss/Düsseldorf drei. Es herrscht also ein kleiner Vierkampf um den Klassenerhalt. Dass seine Mannschaft durchaus mehr als vier Punkte hätte holen können, weiß Trainer Harry Mohrhoff nur zu gut. Nach elf Spieltagen erklärt der Übungsleiter, wo der Schuh noch drückt: „Das Potential in der Liga mitzuhalten, haben wir auf jeden Fall, aber die Fehlerquote ist bei uns einfach zu hoch. Das kommt natürlich auch daher, dass wir sehr viele unerfahrene Spieler haben.“ Philipp Homscheid, Jonah Ebbing und Florian Jüngling haben im vergangenen Jahr noch in der A-Jugend gespielt. Torhüter Sören Hillig spielt sogar jetzt noch im Nachwuchs.

Es fehlt die Konstanz

Kevin Kirchner ist auf der anderen Seite der einzige Spieler im Kader, der schon höherklassig unterwegs war. Kirchners Leistungen waren in der ersten Begegnungen ebenso durchwachsen, wie die der kompletten Mannschaft. Die Konstanz fehlt Mohrhoff bei seiner Mannschaft aber nicht nur in der Offensive: „Wir sind im Deckungsverbund oft zu brav, da muss in Zukunft auf jeden Fall kommen.“ Aber stärkere Gegner und eigene Fehler waren in den ersten elf Partien nicht das Einzige, woran die HSG zu knabbern hatte. Mit Mirco Schwarz und Cedric Schnier fielen zwei wichtige Spieler langfristig aus. Cedric Schnier hat nach seiner Schulterverletzung bisher nur in der Reserve gespielt. Linksaußen Schwarz wird am 3. Januar zum Trainingsauftakt zurückerwartet nach seiner Verletzung an der Hand.

Einen Tag zuvor testet die HSG gegen den HC TV Rhede, ehe es dann am 4. Januar zum Turnier nach Sterkrade geht, wo die DJK Unitas Haan, der HC Sterkrade 75, die HSG RWO TV und auch der MTV auflaufen.