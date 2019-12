Getreu dem Motto „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, nahm Milan Vanek, Trainer der Dinslakener Kobras, seinen Torhüter Marvin Frenzel in den letzten beiden Spielminuten vom Eis und brachte dafür einen zusätzlichen Feldspieler. Insgesamt fünf Stürmer und ein Verteidiger sollten den 6:7-Rückstand gegen den Tabellenletzten der Eishockey-Regionalliga, den Neusser EV, noch drehen – und es gelang. Zunächst traf Philipp Hefller (59.) zum 7:7-Ausgleich und kurz vor der Schlusssirene, genauer gesagt nach 59:56 Minuten Spielzeit, verwandelte Martin Benes die Schlangengrube mit seinem Treffer zum 8:7 (1:2, 3:4, 4:1) in ein Tollhaus.

Aber der Reihe nach. Die Giftschlangen starteten auf eigenem Eis nicht sonderlich gut und ließen Torgefahr und Tempo in der Anfangsphase vermissen. Der Gast bestrafte dies und ging nach zwölf Minuten durch Jason Popek in Führung. Auch den zweiten Treffer am Sonntagabend sollten nicht die Gastgeber erzielen. David Bineschpayouh eroberte die Hartgummischeibe kurz vor der Abseitslinie, spielte einen Doppelpass mit Francesko Lahmer und traf zum 0:2 (15.). Die Dinslakener Antwort folgte prompt. Nur 40 Sekunden später erzielte Jesse Parker den Anschlusstreffer und hielt seine Mannschaft so im Spiel. Nach der ersten Verschnaufpause drehten die Gastgeber dann richtig auf. Zunächst gelang Parker der Ausgleich (25.), ehe Philipp Heffler die erste Dinslakener Führung erzielte (27.). Nur eine Minute später spielten die Kobras eine ihrer selten guten Überzahlsituationen aus und zogen durch Dennis Appelhans sogar auf 4:2 weg (29.).

Alles in ruhigen Fahrwassern, dachten die gut 150 Zuschauer. Aber der Neusser EV hatte auch noch ein Wörtchen mitzureden und kam spektakulär wieder zurück in die Partie. Hallensprecher Olav Hamann wird die 29. Minute, in der zuvor Appelhans getroffen hatte, so schnell nicht vergessen. Er hatte den Dinslakener Treffer noch nicht ganz verkündet, da verkürzte der Neusser Maximilian Bleyer schon wieder auf 3:4 (29.). Auch Bleyers Namen hatte Hamann noch nicht ausgesprochen, da besorgte Popek schon den Ausgleich (29.). Die Unzufriedenheit auf den Rängen war spürbar. Leichtsinnig hatten die Gastgeber ihre sichere Führung wieder aus der Hand gegeben.

Die Gäste hatten richtig Spaß am Toreschießen und hörten im zweiten Spielabschnitt auch nicht damit auf. Erst traf Felix Wolter (37.) zur Neusser Führung, ehe der starke Popek diese durch seinen dritten Treffer noch auf 6:4 ausbaute (40.). Mit gesenkten Köpfen ging es in die Pause vor dem letzten Drittel.

Ein Spektakel

Welches Spektakel noch kommen sollte, ahnte niemand. Dinslakens Kanadier Parker erwischte einen Sahnetag und traf nach Beginn des letzten Spielabschnitts zum 5:6 (44.). Der bis dahin blasse Martin Benes glich durch einen Distanzschuss durch die Beine des Neusser Torhüters dann sogar aus (48.). Das Auf und Ab in der Dinslakener Eissporthalle nahm kein Ende, und so traf Lahmer nur eine Minute später zur erneuten Neusser Führung (49.).

Einige Zuschauer glaubten schon nicht mehr an das Wunder und verließen die Eissporthalle vorzeitig, aber die letzten beiden Spielminuten hatten es noch einmal in sich. Die Treffer durch Heffler und Benes brachten den Dinslakenern drei wichtige Punkte. Milan Vanek war nach dem Spiel geschafft und froh zugleich: „Das war spektakulär und meine Jungs haben wirklich Moral bewiesen. Was zählt, sind die drei Punkte, und da ist es mit egal, ob wir 5:2 oder 8:7 gewinnen.“

Seinen Einstand bei den Dinslakenern feierte übrigens am Sonntag der Youngster Nikolai Kulik. Er gehört eigentlich dem U20-Team der Duisburger Füchse an, soll aber, wenn es die Spieltermine zulassen, auch Regionalliga-Luft bei den Dinslakenern schnuppern. Vanek zeigte sich überaus zufrieden mit seinem Neuling: „Er hat das schon sehr ordentlich gemacht, und wenn er weiter kommt, dann wird er auch seine Zeiten auf dem Eis bekommen.“

Strafminuten: Dinslaken 10, Neuss 14.