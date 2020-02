Antonicas Premiere beim SC Wacker Dinslaken geht schief

Als einige Zuschauer gegen kurz nach 14 Uhr noch rätselten, ob das Fußballspiel zwischen dem SC Wacker Dinslaken und der DJK Vierlinden überhaupt stattfinden könnte, war der Wacker-Vorsitzende Sebastian Herms schon fleißig und versuchte, die rote Asche in der Feldmark herzurichten. Durch den starken Regenfall hatten sich große Pfützen gebildet, das Spiel konnte aber dennoch pünktlich um 15 Uhr angepfiffen werden. Das erste Pflichtspiel sollte für den neuen Wacker-Trainer Marcel Antonica aber kein gutes Ende nehmen. Bei seiner Premiere unterlag der neue Chef an der Seitenlinie mit 1:3 (1:3). Am Tabellenplatz ändert die Niederlage allerdings nichts. Die Dinslakener bleiben an zwölfter Stelle in der Kreisliga A.

Tollen Fußball gab es für die knapp 20 Zuschauer zwar nicht zu sehen, dafür aber einige Tore und reichlich Kampfgeist. Wenn es spielerisch nicht klappt, dann fallen die Tore im Fußball meist über Standardsituationen und so war es auch zwischen Wacker und Vierlinden. Nach einem Freistoß aus halbrechter Position erzielte Maximilian Maar das 1:0 für die Gäste (11.) und profitierte dabei von einem Abstimmungsproblem zwischen Wacker-Torwart Marco Küllenberg und seinen Vorderleuten.

Die Antwort der Gastgeber kam ebenso schnell wie überraschend. Nur sieben Minuten später ging Kevin Hein an der Strafraumgrenze zu Boden. Die gute Freistoßposition nutzte Kai Joskowiak dann gleich und traf mit einem satten Schuss zum Ausgleich (18.).

Mit zwei Toren nach Standards war aber noch nicht Schluss, denn auch das dritte Tor fiel nach einem Freistoß. Vierlindens Verteidiger Hannes Drippe hatte sich heimlich an den kurzen Pfosten geschlichen und traf aus nächster Nähe (32.). Nur fünf Minuten später sorgte Brendon Spazier mit seinem Treffer dann sogar noch vor der Pause für die Vorentscheidung (37.).

Im zweiten Durchgang hatte Wacker höchstens noch Anspruch auf einen Elfmeter nach einem Foul an Maximilian Spitzer. In der Defensive war deutlich mehr zu tun bei den Wackeranern. Udo Joskowiak glänzte mit Kampfgeist, konnte seine Mannschaft gleich dreimal in letzter Sekunde vor einem weiteren Gegentor bewahren und klärte auf der Torlinie. Nach dem Schlusspfiff sprach Antonica seiner Elf Mut zu und verwies auf die Pizza, die schon auf seine hungrigen Spieler wartete. Die vergangenen 90 Minuten fasste der Coach ebenfalls zusammen: „Wir haben noch einiges an Arbeit vor der Brust, aber ich sehe hier viel Potenzial. Bei zwei Toren bin ich der Meinung Abseits gesehen zu haben, aber gut. Ab der 70. Minute waren wir auch platt. Deshalb wird die Trainingsintensität in Zukunft auch etwas steigen.“