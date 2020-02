Anthis lobt Gegner Aachen: „So spielt man Volleyball“

Außer Spesen nix gewesen. Ohne Punkte im Gepäck mussten die Volleyballerinnen des STV Hünxe die lange Heimreise aus Aachen antreten. Bei der Drittvertretung des PTSV, dem Tabellenachten der Oberliga, unterlag der Aufsteiger mit 1:3 (22:25, 25:20, 21:25, 14:25) und steht als Siebter nur noch einen Zähler vor dem Gegner vom Sonntag. „Ein Punkt wäre hier auf jeden Fall drin gewesen“, erklärte STV-Coach Konstantin Anthis, der kurzfristig auf gleich vier Stammspielerinnen verzichten musste: „Das waren natürlich keine guten Voraussetzungen.

Dennoch agierte sein Team schon im ersten Durchgang absolut ebenbürtig. Nur Nuancen und „ein paar doofe Fehler“ (Anthis) entschieden zu Gunsten des PSTV. Im zweiten Abschnitt zeigte Hünxe dann eine richtig starke Leistung und kam so verdient wie souverän zum Satzausgleich. Das hohe Niveau konnte der Gast in der Folge allerdings nicht mehr halten. Vor allem der Start in den vierten Satz ging völlig daneben. Den hohen Rückstand konnte der STV nicht mehr aufholen. „Da hat Aachen aber auch wirklich sehr gut geblockt“, so Anthis, „wenn wir dann mal durchkamen, war die Verteidigung da. So muss man Volleyball spielen, wie Aachen es da gemacht hat“, lobte der Grieche den Kontrahenten.

Wenn der STV nun am Samstag um 18 Uhr den Tabellendritten VTV Freier Grund empfängt, hofft Anthis vor allem wieder auf einen vollen Kader.