600 Zuschauer sehen eine Dinslakener Glanzvorstellung

Kurz vor den Weihnachtstagen hatten sich die Verantwortlichen des Eishockey-Regionalligisten Dinslaken Kobras mit Hilfe von Sponsoren eine Besonderheit ausgedacht. Sie boten für das letzte Heimspiel des Jahres 2019 kostenlosen Eintritt an. Dieses „Bonbon“ lockte über 600 Zuschauer in die Eissporthalle, die ein wahres Spektakel sahen. Mit 7:0 (3:0,3:0,1:0) schickten die Gastgeber die Ratingen Ice Aliens nach Hause.

Die Kobras nahmen von Anfang an das Heft in die Hand und gingen bereits nach 43 Sekunden durch einen Abstauber von Dennis Appelhans nach einem Schuss des Dinslakener Topscorers Martin Benes in Führung. In der Folge erspielten sich die Dinslakener weitere Möglichkeiten, kamen aber zunächst nicht entscheidend durch. Eine Überzahlsituation nutzen die Hausherren dann in Gestalt von Petr Macaj, der einen erneut unzureichend geklärten Schuss von Benes über die Linie drückte (7.). Als die Ratinger fünf Minuten später einen ihrer vielen Fehlpässe spielten, regte sich Gäste-Trainer Andrej Fuchs fürchterlich auf und schlug mehrfach gegen die Bande. Wenige Sekunden später erzielte Sven Schiefner das 3:0 für die Gastgeber.

Marvin Frenzel glänzend aufgelegt

Im weiteren Verlauf kamen beide Mannschaften noch zu Chancen, doch Dinslaken verpasste mehrfach knapp, während die Ratinger immer wieder am glänzend aufgelegten Marvin Frenzel im Dinslakener Tor scheiterten, der am Ende der Partie 37 gehaltene Schüsse gesammelt hatte. Im zweiten Drittel legten die Dinslakener erneut los wie die Feuerwehr. Zunächst scheiterte Dennis Appelhans noch an Ex-Kobra Felix Zerbe im Ratinger Tor (22.), zwei Minuten später legte er Martin Benes mit einem starken Querpass das 4:0 auf. In der 29. Minute erkämpften sich die Dinslakener an der Mittellinie den Puck, Dominick Spazier war frei durch und schob zum 5:0 ein. Keine zwei Minuten später machte Appelhans nach einem starken Zuspiel von Benni Hüsken das halbe Dutzend voll.

Im Schlussdrittel gaben die Kobras weiter Gas, obwohl das Spiel schon entschieden war. Nach einem Schuss von Philipp Heffler, den die Ice Aliens nicht vor dem eigenen Tor wegbekamen, war Stefan Dreyer zur Stelle und besorgte den Endstand (47.). Etwas mehr als drei Minuten vor dem Ende lieferten sich Appelhans und der Ratinger Josef Schäfer nach einer gegenseitigen Provokation noch eine Schlägerei. Schäfer durfte vorzeitig duschen gehen, der Dinslakener erhielt 2+2-Minuten. Ansonsten gingen die Kobras nach einem überzeugenden Auftritt als völlig verdienter Sieger vom Eis. Nach der Partie wurde noch der Kanadier Jesse Parker verabschiedet, der sich in Ratingen eine Schulterverletzung zuzog und zunächst in seine Heimat zurückkehren wird. Sowohl die Kobras als auch der Spieler sind allerdings gewillt, die Zusammenarbeit nach der Verletzungspause fortzusetzen. Darüber hinaus hat Thomas Esser vom Vorstand der Kobras einige Neuzugänge angekündigt und hofft, mit deren Hilfe das Halbfinale der Play-Offs erreichen zu können.

Milan Vanek lobt sein Team

„7:0 gegen Ratingen zu gewinnen, Hut ab. Die Halle war voll, das darf gerne öfter so sein. Die Jungs haben es verdient“, resümierte Kobras-Trainer Milan Vanek. „Die Jungs sind wieder komplett, das ist das Wichtigste. Wir haben die Geduld bewahrt und können jetzt wieder schnelles Eishockey spielen. Die Jungs haben bis zum Schluss geackert. Außerdem hatte Marvin einen super Tag und hat gezeigt, was er kann“, lobte Vanek sein Team und insbesondere Torhüter Frenzel. Über Weihnachten gibt der Coach seinem Team frei, ehe es am 27. Dezember mit der Partie beim Neusser EV weitergeht.

Tore: Appelhans (1., 31.), Macaj (7.), Schiefner (12.), Benes (24.), Spazier (29.), Dreyer (47.).

Strafminuten: Kobras 14; Ratingen 17 +10 (Kessinger) + Spieldauer (Schäfer).