Im Jahr 1966 zog Ewald Grzonka nach Dinslaken, genauer gesagt nach Hiesfeld. Welch Gewinn der neue Bürger für den Stadtteil und dessen Außendarstellung einmal sein würde, ahnte nicht einmal Grzonka selbst. Der leidenschaftliche Hockeyspieler trug zu dieser Zeit noch das Trikot des Oberhausener THC, wollte die Fahrten aber nicht länger auf sich nehmen.

Nachdem Grzonka 1967 Mitglied beim ansässigen TV Jahn Hiesfeld geworden war, versuchte er ein Jahr später, den Verein von einer eigenen Hockey-Abteilung zu überzeugen. Auch bei den Dinslaker Schulen probierte der damals 29-Jährige sein Glück, blieb aber erfolglos. Wiederum ein Jahr später absolvierte Grzonka einen Übungsleiterlehrgang an der Sporthochschule Köln, der ihn dazu berechtigte, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. In seinen zahlreichen Gesprächen über die mögliche einer Hockey-Abteilung traf er 1970 schließlich auf offene und interessierte Ohren, auch im Vereinsvorstand des TV Jahn.

„Ich habe mich“, erinnert sich Grzonka, „damals sehr viel mit Hans Maas, Werner Nünninghoff und Kurt Altena ausgetauscht. Diese Männer waren dann auch mit der Zeit von der Idee überzeugt.“ Am 1. Februar 1970 war es dann amtlich: Der TV Jahn Hiesfeld hatte eine eigene Hockey-Abteilung.

Unterstützung der Realschule

Die Entwicklung des Hockeysports nahm in Hiesfeld schnell Formen an, denn nur ein Jahr später genehmigte der damalige Schulleiter der Realschule, Wilhelm Grube, eine Hockey-AG. Diese wurde selbstverständlich von Grzonka selbst geleitet.

Im August 1972 nahm dann erstmals eine Herrenmannschaft am offiziellen Spielbetrieb teil, nur ein Jahr später folgte auch die erste Mädchenmannschaft. Eine Dame, die großen Anteil an der Entwicklung des Mädchen-Hockey in Hiesfeld hat, ist Renate Becker. Die ehemalige Sportlehrerin war Grzonka wohl gesonnen und half beim Training. Der Name Becker zieht sich ohne Unterbrechung durch den Verein, denn auch heute ist mit Jan-Erik Becker noch einer der „Beckers“ im Vorstand beim TV Jahn.

Das Wachstum des Sports in Dinslaken ist unverkennbar, denn nach nur fünf Jahren zählte die Hockey-Abteilung bereits 100 Mitglieder, verteilt auf sieben Mannschaften. Ewald Grzonka ist über die Jahre nicht nur im Vorstand aktiv, sondern agiert auch als Spielertrainer der ersten Mannschaft und schafft in der Saison 1981/1982 den Aufstieg in die Oberliga. Bis heute ist dies übrigens die höchste Spielklasse. Weitere Aufstiege in die Oberliga gelangen auf dem Feld 1985 und 2018 sowie in der Halle 2011 und 2019.

Steiniger Weg

Der Weg hin zu solchen Erfolgen war allerdings steinig, denn zu Beginn hatte Grzonka nicht genügend Spieler, um eine Mannschaft zu stellen. „Ich kannte einige Hockey-Veteranen, die dann noch einmal zum Schläger gegriffen haben. Die Jungs kamen aus Rheinberg, Essen, Duisburg oder Gladbeck nach Hiesfeld. Wir hatten aber auch einige dabei, die den Sport eigentlich gar nicht kannten“, erzählt er und erinnert sich dabei auch an viele lustige Momente: „In den unteren Klassen muss man beim Hockey immer einen Schiedsrichter stellen. Wir haben natürlich immer den Schwächsten pfeifen lassen, aber der kannte die Regeln meist auch nicht. Das lief dann immer auf Zuruf.“

Grzonka opferte während seiner Aufgabe beim TV Jahn aber nicht nur Zeit, sondern verzichtete auch jahrelang auf das ihm zustehende Übungsleitergeld und investierte dieses lieber in den Verein. Einen Kunstrasen, wie man ihn heute in Hiesfeld erblicken kann, gab es damals aber nicht. Die Hockey-Abteilung des TV Jahn machte ihre Anfänge auf dem Ascheplatz am Scholtenbusch. Dort, wo heutzutage ein grüner Kunstrasen unweit der Tennisanlage erstrahlt.

Die erste Herrenmannschaft des TV Jahn Hiesfeld in der Anfangszeit. Rechts oben: Ewald Grzonka. Foto: TV Jahn / Verein

Doch Hockey-Tore gab es auf dem Ascheplatz nicht, wie wurde das Problem also gelöst? Grzonka zögert nicht lange und antwortet: „Wir mussten uns damals die Hockey-Tore von der Realschule holen und die hoch zum Platz tragen. Nach dem Training natürlich auch wieder runter.“ Eine Strecke, die fast einen Kilometer misst. Ganz schön sportlich und heutzutage eigentlich undenkbar. Unter solchen Bedingungen würden die Mitgliederzahlen bestimmt nicht mehr so rasant steigen.

Über den Rasenplatz des MTV Rheinwacht Dinslaken und den am Gustav-Heinemann-Schulzentrum, ging es dann 1999 schließlich nach Duisburg. Beim Meidericher SV wurde erstmal auf dem Kunstrasen trainiert. Nur ein Jahr später folgte dann wieder der Naturrasen an der Grundschule Hühnerheide. Der erste eigene Kunstrasen kam 2007, und an gleicher Stelle eröffneten die Hiesfelder vor nicht einmal zwei Jahren die neue Anlage auf Top-Niveau.

Einen kleinen Knick erlebte der Dinslakener Hockeysport im Jahr 1989, als viele Spieler den Verein verließen. „Damals“ erinnert sich Grzonka, „sind viele aufgrund des Studiums oder aus beruflichen Gründen abgehauen und es war schwer, den Verein beisammen zu halten.“ Grzonka selber war zu dieser Zeit schon nicht mehr beim TV Jahn. Unter anderem, weil es ihn beruflich wieder nach Oberhausen verschlagen hatte. Im Jahr 1990 ging die Mitgliederzahl zunächst auf 70 zurück. Das Wachstum bis heute allerdings ist riesig. Derzeit hat die Abteilung 550 Mitglieder.

Gute Bedingungen

Mittlerweile gibt es beim TV Jahn auch weitaus mehr als sieben Mannschaften, und der Verein ist weit über die Stadtgrenzen hinaus als guter Ausbildungsverein bekannt. Zahlreiche Bundesligaspieler haben den Umgang mit dem Schläger im Mühlendorf gelernt – einige spielen sogar in der Nationalmannschaft. Grund dafür sind laut Grzonka aber vor allem die guten Bedingungen und die engagierten Eltern. „Heutzutage sind die Eltern viel flexibler als damals. Die Zeit war nicht von Reichtum geprägt.“

Umso wertvoller ist es also, dass Leute wie Ewald Grzonka viel in eine Gründung und später auch in das Bestehen der Hockey-Abteilung investiert haben. Die Entwicklung von einem mitgenutzten Ascheplatz hin zu dem blauen Kunstrasen an der Kirchstraße ist ebenso erstaunlich wie der sportliche Erfolg der Eigengewächse und der Mitgliederzuwachs des Vereins.