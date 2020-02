2:0-Sieg: Trainer Pyta ist stolz auf den SuS 09 Dinslaken

Dinslaken. Im Nachholspiel der Bezirksliga haben die Fußballerinnen des SuS 09 Dinslaken am Mittwochabend einen 2:0-Sieg beim Hemdener SV feiern können.

Im Nachholspiel der Bezirksliga haben die Fußballerinnen des SuS 09 Dinslaken am Mittwochabend einen 2:0 (1:0)-Sieg beim Hemdener SV feiern können. Damit rangiert der SuS 09 mit 24 Punkten punktgleich mit dem SV Spellen weiter auf Rang fünf.

„Ich habe mich total gefreut und bin stolz auf meine Mädels“, berichtete Trainer Meik Pyta fröhlich. „Ich habe vor dem Spiel gesagt, ich möchte drei Punkte, wie, ist mir egal, Hauptsache wir spielen Fußball. Das ist uns gelungen.“ Dabei glich laut Pyta der Platz eher einem Kartoffelacker, die SuS-Spielerinnen rutschten häufig aus. „Wir haben so vernünftig gespielt wie es nur ging. Ein paar mehr Tore hätten wir noch schießen können“, resümierte der Coach.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Für die 09er trafen Sarah-Celine Bottländer (19.) und Julia Mikolajczyk (70.) ins Tor. In der Defensive klärte Torhüterin Natascha Krautgartner zweimal in höchster Not, ansonsten kam nach Angaben von Pyta nicht viel Offensive von den Gastgeberinnen.

Mit dem Erfolg kommt die SuS-Truppe dem erklärten Ziel Klassenerhalt immer näher, der Hemdener SV belegt derzeit mit 14 Zählern den ersten Abstiegsplatz.