Derbe Roosters-Pleite bei Boris Blanks Debüt

Iserlohn Das bisher punktlose Schlusslicht Krefeld wechselt den Trainer, und fügt den Iserlohnern eine ernüchternde Niederlage zu

Vor solchen Spielen werden alle Floskeln bemüht, die der Sport so hergibt. Stichwort Blamieren, auf die leichte Schulter nehmen und so weiter. Aber irgendjemand musste ja irgendwann der Erste sein, der diesen bisher punktlosen und schon abgeschlagenen Krefeldern Aufbauhilfe leisten würde, und das waren tatsächlich die Roosters, die nach ihrer so erfreulichen Auftaktphase der Saison in ihr erstes Tief geraten sind.

Iserlohn Roosters – Krefeld Pinguine 3:6 (1:2, 1:2, 1:2). Für eine Extraportion Brisanz und wohl auch für einen Motivationsschub der eigenen Mannschaft sorgten die Verantwortlichen des Schlusslichts, als sie am Spieltag Trainer Mihails Svarinskis seines Amtes enthoben. Und ausgerechnet in Iserlohn stand mit Co-Trainer Boris Blank der frühere Roosters-Spieler und letztjährige U20-Coach erstmals verantwortlich an der Bande. Auch bei den Gastgebern wurde das Personalkarussell angeworfen, denn Trainer Jason O`Leary trennte seine Paradeformation. Neuzugang Lowry stürmte neben Bailey und Sutter, Jentzsch wechselte zu Genier und Whitney. Und als sei das nicht schon Veränderung genug, spielten die Sauerländer auch noch in roten Trikots.

Sie gaben pflichtgemäß gleich den Ton ab, ließen aber nicht allzu viel Zug zum Tor erkennen. Krefeld hielt gut mit, lag aber hinten, als Taro Jentzsch einen blitzsauberen Pass auf Joe Whitney spielte, der eiskalt vollstreckte. Also alles nach Plan? Keineswegs. Die Roosters ließen es zu locker angehen, sie wirkten nicht konsequent und konzentriert genug und fingen sich die Quittung ein. Eine Unaufmerksamkeit vor dem eigenen Tor bescherte Krefeld den Ausgleich, der die Mannschaft noch mutiger machte. Und dass sie dann sogar mit einer Führung in die erste Pause gehen durfte, war gar nicht mal unverdient.

Es gab also allen Grund für die Roosters, im Mittelabschnitt deutlich zuzulegen. Doch es blieb beim guten Vorsatz. Dass die Mannschaft nicht alle lobenswerten Eigenschaften aus der Anfangsphase der Saison beiseite geschoben hatte, wurde im ersten Powerplay deutlich, das Brent Aubin erfolgreich abschloss. Ehe jedoch jemand über die Wende nachdenken konnte, lag Krefeld schon wieder vorn. Erneut wirkte die Iserlohner Verteidigung indisponiert, die sich arg leicht ausspielen ließ. Ex-Rooster Alexander Blank durfte jubeln. Und es kam noch schlimmer für die Hausherren, die einfach keine Ordnung in ihre Defensivaktionen brachten. 2:4 nach 32 Minuten: Das musste erst einmal verdaut werden. Die Angreifer mühten sich um Korrektur, es gab auch gute Chance wie für Lowry oder Raedeke, aber viel zu selten wurde der KEV unter Druck gesetzt. Der verteidigte engagiert und durfte nach 40 Minuten vom ersten Erfolgserlebnis träumen.

Dass er dafür kämpferisch alles in die Waagschale werfen würden, war klar, aber die Iserlohner hatten längst begriffen, dass sie an diesem Abend viel Kredit verspielen konnten. Hoffnung keimte auf, als Casey Bailey mit einem Gewaltschuss Tor Nummer drei markierte (45.), aber wieder ließ der Konter nicht lange auf sich warten. Es war ein unglückliches Gegentor, denn Riefers lenkte die Scheibe unglücklich ab. Und dieser erneute Zwei-Tore-Rückstand ließ die Roosters endgültig an einem guten Ausgang dieses Matches zweifeln. Sie sahen das Unheil auf sich zukommen, wurden immer verkrampfter und kamen nicht mehr zurück. Zwei Minute vor dem Ende ging Jenike vom Eis, und Krefeld setzt mit einem Empty-Net-Goal den Schlusspunkt.

Roosters: Jenike – Ankert, Baxmann; Johnston, Raymond; Riefers, Orendorz; Buschmann - Bailey, Sutter, Lowry; Jentzsch, Whitney, Grenier; Aubin, Weidner, Raedeke; Proske, Friedrich, Lautenschlager.

Krefeld: Belov – C. Braun, Bappert; Maas, Bindulis; Bull, Trivellato; Klöpper - L. Braun, Petrakov, Lessio; Karsums, Olson, Buncis; Kuhnekath, Volek, Niederberger; Tianulin, A. Blank, Schymainski.

Tore: 1:0 (8:26) Whitney (Jentzsch, Jenike), 1:1 (10:26) Schymainski (Tianulin, A. Blank), 1:2 (16:33) Bull (Schymainski, L. Braun), 2:2 (24:51) Aubin (Johnston, Jentzsch/5-4), 2:3 (25:33) A. Blank (Tianulin, Schymainski), 2:4 (31:49) Klöpper (Tianulin, Maas), 3:4 (44:16) Bailey (Ankert, Whitney), 3:5 (45:26) L. Braun, 3:6 (58:06) Tianulin (Schymainski, Bappert/Empty net).

Schiedsrichter: Schukies, Steingross. – Strafminuten: 10 – 4.