Zwölf Zugänge: So plant der VfB Bottrop für die Bezirksliga

Can Ucar ist beim VfB Bottrop für den Neuaufbau in der Bezirksliga verantwortlich.

Bottrop. Nach dem Abstieg aus der Landesliga will der VfB Bottrop die richtigen Lehren ziehen. Wie der VfB sich neu aufstellt, wer geht und wer kommt.

Der VfB Bottrop treibt seine Personalplanungen mit Blick auf die kommende Saison voran. Der Kader des Klubs von der Parkstraße nimmt nach dem Abstieg aus der Landesliga immer konkretere Züge an. Schon zuletzt ließ Trainer Can Ucar durchblicken, dass der Verein nach der immensen Personalproblematik des vergangenen Jahres wieder breiter aufgestellt in die künftige Spielzeit gehen werde.

„Wir wollen qualitativ wie quantitativ gleichermaßen gut aufgestellt sein“, äußerte sich Ucar. Grundsätzlich haben die Verantwortlichen der Schwarz-Weißen es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Konsequenzen aus den Fehlern der Landesliga-Saison zu lernen und diese auszubessern. Hierzu zählt insbesondere die Zusammenstellung der Mannschaft. Denn nachdem Vorgänger Michael Schrank auf ein lediglich dünn besetztes Team vertraute und folglich mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatte, die in personeller Knappheit und einem zwischenzeitlichen Misserfolg mündeten, planen die Bottroper nun wieder größer.

VfB Bottrop: Leistungsträger bleiben, zwölf Zugänge fix

So baut Ucar auf einen 25-köpfigen Kader, der den VfB in der Bezirksliga wieder in die Spur bringen soll. Zu diesem zählen etliche Leistungsträger, die schon in der Landesliga für die Schwarz-Weißen aktiv waren.

Philipp Demler (re.) kommt von Westfalia Herne zum VfB. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Ergänzt werden diese durch die Zugänge von Okan Celik (FC Bottrop), Philipp Demler (Westfalia Herne), Tarek El Meshai (SV Zweckel), Baris Erdogan (Dostlukspor Bottrop U19), Tim Nothnik, Peter Heinz (Spvgg. Sterkrade-Nord), Emre Aydin, Emrullah Bayhoca (Adler Osterfeld), Hussein El-Moussa (FC Bottrop), Kudret Kanoglu (SC Reken), Jan Steinkusch (FC Sterkrade) und Jamal Kropf.

Cin und Biskup verlassen den VfB

Auf der anderen Seite wurde derweil bekannt, dass die Bottroper nicht mehr mit Alpay Cin und Rene Biskup planen. Sie ergänzen somit die Liste der bereits bekannten Abgänge. „Weitere Verstärkung ist vorerst nicht vorgesehen“, beschreibt Ucar den aktuellen Stand, „es kann aber durchaus sein, dass wir noch einen oder zwei Spieler dazubekommen.“

