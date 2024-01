Bottrop Das neue Jahr beginnt für die Handballerinnen mit zwei Niederlagen innerhalb von nur drei Tagen. Bei der HSG Essen/Werden

Auch das zweite Ligaspiel binnen drei Tagen hielt für die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop kein gutes Ende parat. Während die 07er im Nachholspiel bei Spitzenreiter Kaldenhausen am Donnerstagabend noch klar unterlegen waren, musste sich die Mannschaft von Adler-Coach Marius Bruckwilder am Sonntagabend mit einer denkbar knappen 25:26 (10:12)-Niederlage bei der HSG Essen/Werden begnügen.

Trotz der verpassten Chance, das eigene Punktekonto weiter aufzustocken, schlug Bruckwilder versöhnliche Töne an und lobte insbesondere die Moral seines Teams. „Wir haben uns nicht aufgegeben, sondern immer wieder herangekämpft. Und die Mannschaft hat gemerkt, dass sie durchaus dazu in der Lage ist, richtig mitzumischen und gute Aktionen zu liefern“, so der Trainer. Daran, so Bruckwilder weiter, wolle man mit Blick auf die kommenden Aufgaben festhalten.

Zwar erwischten die Bottroperinnen in Essen zunächst einen ausbaufähigen Start, als nach rund sieben Minuten nur ein mageres 1:7 stand. Doch nachfolgend bissen sich die Gäste in die Partie und erkämpften sich so auch eine knappe Führung. Bruckwilder: „Defensiv haben wir wieder gut gestanden, die Räume eng gemacht und sehr kompakt agiert. Zudem konnten wir auf einen sicheren Rückhalt im Tor bauen.“ Erst kurz vor dem Pausenpfiff kippte das Momentum erneut, weshalb nach 30 weitestgehend ausgeglichenen Minuten ein dünner Vorsprung für die HSG stand.

Doch wie schon in Durchgang eins, mussten die Adler auch zum Start der zweiten Halbzeit Federn lassen, sodass Essen in Windeseile auf 11:17 davonzog. „Da hat es uns auch ein Stück weit am nötigen Glück gemangelt“, zählte Bruckwilder einige Aluminiumtreffer seiner Schützlinge auf, „sicherlich müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir unsere Chancen nicht konsequent genug genutzt haben. Dazu wurden unsere Fehler auf der anderen Seite immer wieder eiskalt bestraft.“

Mehr zum Thema

Jedoch steckten die Gäste nicht auf, sondern reagierten etwa mit einer Umstellung in der Abwehr und suchten so weiterhin ihre Chance. Die anschließende Aufholjagd wäre beinahe mit Zählbarem belohnt worden, als sich die 07er Tor für Tor herankämpften und bis zur 58. Minute auf 24:25 verkürzten. Bruckwilder: „Eine klasse Leistung des Teams. Umso bitterer war für uns eine zweifelhafte Zeitstrafe in der entscheidenden Phase.“ In Unterzahl hatten die Adler zum Ende schließlich das Nachsehen.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop